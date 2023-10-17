前往主要內容
工商時報LOGO

提供氦氣球法商會勘 南投九九峰氦氣球樂園拚2026營運

  • 中時即時 楊靜茹
Aerophile公司執行長、營運團隊及縣府人員17日至草屯九九峰園區預定地會勘，Aerophile公司執行長提供場域建置專業技術指導。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）
Aerophile公司執行長、營運團隊及縣府人員17日至草屯九九峰園區預定地會勘，Aerophile公司執行長提供場域建置專業技術指導。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣政府將斥資5.22億元在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，讓遊客從空中鳥瞰九九峰群嶺、烏溪流域等壯闊美景，縣府將向法國Aerophile公司採購最新的超輕型球體，該公司執行長17日進行現地會勘，並提供營運經驗，為園區2026年完工營運做準備。

九九峰氦氣球樂園佔地約4.97公頃，除規畫婚宴、咖啡等主題餐廳，「氦氣球體驗中心」提供獨特高空體驗，經營團隊由久久森股份有限公司接手，未來更將斥資1億800萬元，投入園區內工程設備、室內裝修及戶外景觀，預計2026年下半年完工。

縣府表示，園區將從法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，通過歐洲民航安全局規範，球體體積達6000立方公尺，最大繫留高度可達300公尺，每次可搭乘人數為30人，經營團隊已向民航局提出第1階段申請，預排10月底辦理審查，後續得在營運前完成5階段申請作業，取得適航證明及完成檢定取得營運許可，屆時將成為全台首座氦氣球樂園。

Aerophile公司執行長、營運團隊及縣府人員17日至草屯九九峰園區預定地會勘。Aerophile公司執行長十分讚賞九九峰奇特的地形，認為透過搭乘氦氣球欣賞九九峰是很棒的方式，提供場域建置專業技術指導，後續也將交換園區經營及氦氣球營運的相關經驗。

縣府指出，「九九峰氦氣球樂園」完成後將成為全台首座規劃設置氦氣球升空鳥瞰的遊樂園區，搭乘氦氣球將九九峰360度美景盡收眼底，帶動台14線中潭公路沿線草屯、國姓及埔里等地區觀光產業發展。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美砸70億美元搶氫 台系概念股中這檔強中強

  2. 存股族周三最後上車機會！0056等10檔ETF周四除息 這檔豪配3.88元

  3. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。