減碳淨零生態圈形成中 高雄副市長羅達生喊：投資減碳“雄對時”

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高雄市副市長羅達生17日出席本報「2023ESG賦能新願景」時表示，全國各縣市淨零行動以高雄市規劃最完善，全產業鏈一起減碳，南部減碳淨零生態圈正形成中，有很多企業參與，投資減碳在高雄＂雄對時＂。

羅達生以「打造碳循環的永續產業鏈」為題發表演說指出，高雄碳排占整個台灣碳排的20％，若高雄減碳碳中和及淨零成功，就代表台灣成功，高雄是重要指標城市，期許作為各縣市典範標竿，進而走向國際。

高雄市以2030年相較2005年（基準年）要減碳30％為減碳目標，他說，高雄市制訂淨零城市發展自治條例，以促進「淨零經濟」角度出發，減碳路徑打造一條產業鏈，包括法規、人才、金融、碳盤查、減碳、負碳、碳交易，十分完整，而好的法規可促進經濟發展。

他透露，高雄市將在11月6日正式成立淨零學院，打造淨零人才生態系，須結合政府、企業、學校三方需求，培育淨零科技基礎人才、碳經濟管理、綠色金融及懂法規等範疇的人才，並會導入證照等課程。同時要跨域合作，作資源整合和共享，以大帶小做出人才體系的建構，唯有透過產業鏈帶動，人才培育才會完整。

另產業淨零轉型過程中，市府希望給予企業適度資金支援，且有彈性及滾動式作法，羅達生說，希望研究找到金融創新的切入點，變成金融機構帶頭啟動促成金融科技業發展。目前亞灣計畫要設立FinTech Space，以數據賦能驅動創新應用，結合智慧、淨零科技產業及實證場域發展跨域金融創新服務，市府正和很多金控及保險公司在洽談合作。

此外，歐盟CBAM自10月起試行，南部扣件業需提交碳含量資料報告。他說，高雄市有913家扣件業，產值1231億元占全國53％，大多是中小企業因人力及能力不足感到恐慌。高雄市府找來歐洲最大軟體公司SAP與金工中心輔導扣件等個別產業。建立單一窗口，結合碳盤查及認證，深入輔導各產業碳盤查。

他說，高雄市府作法是最基層工廠端及企業端同時並進，工廠端利用智慧科技成果結合，利用碳聯網檢測設備耗電來源及資料，藉此建立模型，作出資料運算並與企業ERP結合，產生出碳盤查申報文件，希望可直接對接歐盟CBAM申報文件。

減碳方面，高雄市府組成產業淨零大聯盟，以大帶小分享減碳技術及成果，包括碳捕捉碳技術，碳循環，碳抑低，其中興達電廠、汽電共生廠2025年全面脫煤，可減少340萬噸煤使用量，以達到碳抑低。

他說，高雄是石化鋼鐵產業鏈完整的城市，如果上游碳足跡做得好，下游產業就可以很輕鬆，因此要求上游龍頭以身作則：揭露主要產品碳足跡，其中中鋼有23大項產品，中油16項主要產品，台塑64項產品。

另經濟部攜手中鋼與中油、長春、李長榮、中石化合作打造碳循環園區，中鋼煉鋼過程產生之CO2捕捉並轉換成醋酸、甲醇、甲烷等化學品後，提供石化業者作為基礎原料。目前初期先導工場技術建立年減碳4,900噸，2040年商業應用階段，年減碳290萬噸，預計創800億產值。而中鋼碳排放佔高雄的38％，其排放92％來自煤炭，希望2030年之後發展全氫冶煉製程，以氫氣取代煤炭。

他強調，全國各縣市淨零行動很少見有像高雄市如此完善規劃，包括法規人才金融，減碳到碳交易，全產業鏈一起，當然高雄有產業需求及必要性的使命感，南部減碳淨零生態圈正形成中，有很多企業參與，如此投資減碳，在高雄“雄對時”。