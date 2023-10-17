台積電利多不再 龍潭近3年房價漲幅恐被打回原形

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台積電宣布不再考慮進駐龍科三期，為區域房市投下震撼彈。巿場人士分析，近年3來龍潭房價上漲逾1成，如今台積電紅利消失，漲幅恐將回吐，預期首波衝擊龍潭房價，後續平鎮等周邊地區價格也會受到影響，跌幅約1成多。

台灣房屋根據實價登錄資料，統計台積電設廠行政區的近年房價，由北到南從桃園龍潭到高雄楠梓，今年房價與2021年相比，均開出上漲紅盤，且漲幅至少13％起跳，其中又以南科的善化、新市，漲幅將近5成最可觀，而本次爭取台積電擴廠失利的龍潭，近3年房價也上漲了14.3％。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台積電設廠可使地方浮現大量「就業力」，還能吸引上下游企業進駐，發揮「產業群聚力」；且因應大廠進駐，官方也將積極推行公建，帶來「建設力」；新廠員工的食衣住行，亦會為地方挹注「消費力」；加上台積電是國內最重要的企業，發展「續航力」強，使區域房市在台積電「五大硬實力」的加持下，響起鮮明漲聲。

不過大廠落腳開發，需著眼中長期佈局，並非短期內就能快速拍板定案，所以在廠區正式動工之前，都還潛藏變數。建議跟隨台積電腳步置產的買家，在甫傳風聲時，不妨先靜觀其變，等到官方釋出確定消息或廠區動工時，再伺機進場，以免期待落空。

陳定中指出，本次台積電過家門而不入的龍潭，隨著台積電宣布不擴廠，先前隨台積電佈局龍潭的買盤，將因而消退；龍科三期的擴建計畫，也可能放慢步調，因此區域房價的漲幅，不排除會趨於收斂。

不過龍潭本來就有台積電的封測廠，產業利多並非全然消失，且近年龍潭的房市供給不多，即使投資客退場，賣壓也有限；加上龍潭房價仍屬桃園市相對親民，有首購買盤支撐市場，所以短期內的房價雖不免震盪，漲幅也會較以往保守，但一口氣暴跌拉回的機會並不大。