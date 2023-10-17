美零售遠優預期、晶片輸中禁令頒布 台指期夜盤走低

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美國商務部17日公布9月零售數據月增0.7％，遠高於市場預期的0.3％，顯示美國經濟、消費力道依然強勁。在數據公布後，美國十年期公債殖利率再度飆上4.8％以上水位，美股四大指數開盤也全墨跳水；台指期夜盤則下跌86點或0.52％，暫報16,564點。

除了9月零售數據高於預期，8月的數據也從0.6％上修至0.9％，原因在於美國家庭的汽車、餐廳和酒吧相關消費增加；若不含汽車銷售，零售數據月增0.6％，比預估的0.2％高，市場對聯準會（Fed）於年底前再次升息的臆測再起。

美股四大指數全數開黑，對殖利率敏感的大型科技股應聲大跌，費城半導體指數盤中下殺2.7％或跌94點，NASDAQ指數也跌了1.3％或176點。

美股本周將進入地三季的「超級財報周」，將有約11％的標普500成份股公司會公佈財報，儘管美銀、高盛、嬌生等大型公司的第三季營收和獲利均超預期，但市場轉而更加關心以巴戰爭的地緣政治、通膨再起等憂慮，加劇了市場消極情緒。

同時，美國商務部正式宣布，擴大禁止輝達晶片銷往中國大陸，AI晶片股承壓下，首當其衝的輝達一度大跌6.8％。美拜登政府宣布，計劃停止輝達等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國大陸，阻止北京取得美國尖端科技以強化軍力。

台灣期交所內的美股三大指數同步下挫，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌42點、27.75點與181點；英國富時100期貨也跌5點，暫報7,680點。

群益期貨表示，台指期目前多空持續在季線上下震盪拉鋸，短線在以巴衝突尚未明朗下，台股仍可以選擇權方式保守操作；另一方面，美國總統拜登將於18日訪問中東，並率先到達以色列，商討加薩哈瑪斯襲擊事件後的人道危機。