Snap明年用戶數目標超越預期 激勵股價狂飆

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外媒披露社交媒體Snapchat母公司Snap的內部文件顯示，該公司預期明年每日活躍用戶數可望超過4.75億人，大幅超越市場預期。消息一出，Snap股價應聲大漲。

受此消息激勵，Snap 16日股價收盤勁升12％，報9.72美元，創下去年10月25日以來最大單日漲幅。Snap股價漲多拉回，17日早盤下跌1％，報9.62美元。今年來股價累計上漲8.6％。

Snap共同創辦人暨執行長史匹格（Evan Spiegel）9月在內部備忘錄向員工表示，明年每日活躍用戶數可望超過4.75億人，遠遠超出分析師預估的4.48億人。一年前，外洩的內部備忘錄顯示，Snap預期今年底前每日活躍用戶數達4.5億人。

史匹格在備忘錄表示，明年廣告收入成長率預估超過20％。Bernstein分析師希爾斯基（Mark Schilsky）指出，該成長率大幅高於華爾街普遍預期的逾14％。

備亡錄亦顯示，今年調整後息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）目標為5億美元。Snap的獲利目標為分析師預估2.5億美元的2倍。

Snap證實備亡錄中的數據，但表示僅是內部目標。希爾斯基表示，Snap的股價位在令人難以置信的低點，若是Snap實現上述目標，可望帶動股價大幅走高。

在此同時，希爾斯基也敦促Snap不要在員工備忘錄披露此類業務目標，以免損害股東利益，因為內容一定會外流。

Snap經歷了艱困的一年。如同臉書母公司Meta和Pinterest等其他社群媒體公司，Snap苦於改善線上廣告系統。自從蘋果在2021年改變iOS隱私權政策，讓倚重廣告的業者更難鎖定目標對象。

總體經環境不確定性加劇令企業縮減行銷支出，加上TikTok在內的新競爭對手崛起，讓Snap的營運面臨更多挑戰。

Snap 7月公布的本季財測遜於市場預期，自那時以來，該公司股價重挫逾17％。Snap預計10月24日公布第三季業績。