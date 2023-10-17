海基會座談交流 東吳陸生感受台灣濃厚人情味

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

海基會今日會同陸委會前往東吳大學，與11名陸生及交換生座談交流。陸生們紛紛分享在台灣生活的感想，充分感受台灣濃厚的人情味。海基會祕書長邱垂正表示，陸生在台無論遇到什麼問題，都可隨時反映，海基會及相關機關與學校密切合作，及時提供必要的協助。

據海基會臉書消息，在海基會文教處安排下，邱垂正與副祕書長蔡孟君17日獲東吳大學校長潘維大接待，並與11名陸生及交換生座談交流，關心他們在台灣求學與生活的情況。

陸生們自我介紹之後，紛紛踴躍分享在台灣生活的感想。幾位交換生表示，來台才1個月，有機會就四處走走，親身遊歷許多聞名已久的景點，充分感受台灣濃厚的人情味。他們也對東吳校園特別的文化氛圍及充滿思辨的教學環境印象深刻，十分珍惜來台交換的機會，也期待接下來的學習旅程收穫滿滿。

多位來台時間較久的學位生表示在東吳求學期間，學業與眼界都得到很大的啟發，也讓他們日後還有繼續進修的打算。邱垂正也勉勵他們繼續充實自我，讓在台求學的經驗，成為他們精進茁壯的豐富養分，現場還邀請陸生踴躍參與海基會舉辦的參訪活動，帶領陸生更深度地探索台灣。

此行參訪人員當中，除邱垂正以外，主任祕書彭顯鈞、綜合處長洪浦釗、顧問王玉梅也都是東吳大學的校友。潘維大親自為校友導覽校園，並特地安排參觀校史館，透過數位科技找出當年的畢業照，邱垂正看著照片中略顯青澀的身影，格外懷念那段美好的時光。

消息最後強調，海基會將持續與各校協力合作，為陸生營造友善的就學與生活環境。