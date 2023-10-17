恐慌指數大師：每每經歷景氣衰退 市場就有新創的產生

全球市場黑天鵝滿天飛，投資人憂心經濟衰退、資產損失。VIX恐慌指數共同研發學者以色列希伯來大學工商管理學院Abe Gray講座教授Dan Galai 17日表示，景氣衰退是經濟循環的一部份，也唯有歷經景氣衰退，好的和壞的投資標的價格一起下跌，真實價值的標的才會浮現，反而成了投資人的新機會。

Dan Galai 目前也是Sigma Investment House總裁，無論在學術研究或關注新創事業上都積極創新改進。他強調，每每經歷景氣衰退，市場就有新創的產生，「想期待春天的到來，一定要先經歷冬天」，1938年第一篇有關選擇權期刊論文出版至今，芝加哥選擇權交易所(CBOE)匯集了大量的學研創新與成果，持續帶給金融市場豐富的投資機會。他樂觀估評台灣期交所推出新產品，前題是做好投資人教育、做好能帶來流動性的「造市」，甚或從政府官員的教育開始做起。

Dan Galai教授於1980年代與Menachem Brenner共同發表一系列學術論文，創造波動指數(Volatility Index, VIX)，即為現在的「恐慌指數」，成為芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年推出的市場指標。中山大學國金學院表示，恐慌指數的核心概念在於反映「S＆P500 指數未來30天的隱含波動率」，當該數值愈高，表示投資人認為市場在未來可能會出現較劇烈的波動，愈容易出現大量買進或賣出。Dan Galai說，市場上眾多股指數多是用過去的歷史資料，只有VIX可作為前瞻參考，而且他和國際研究團隊經常討論、不斷修改，來回佐證模型的可用性。