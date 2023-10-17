貿協率13家專業醫材企業 強化台日醫療產業合作

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日本規模最大的「日本東京國際醫療產業展 (MEDICAL JAPAN, TOKYO) 」日前圓滿落幕，日本為台灣醫療器材第三大出口國，去年出口4.6億美元，成長12％。

為強化台日醫療產業合作，由經濟部國際貿易署主辦，委由外貿協會籌組台灣館，領軍13家專業醫材業者攜手展出智慧醫療、精準健康、健康照護等多樣化創新品項，參展首日即吸引近百家專業買主洽詢，包含日本知名大廠FUJIFILM、CANON，與Collabo place、Doctor-inc兩大醫材進口商等，皆表達與我國合作的高度興趣。

台灣館展出優異IT科技研發智慧醫材 大獲好評

裸視3D醫療用影像技術的西柏科技即吸引日本傳奇企業TEAC醫用影像部門來訪且深度洽談、以及SONY直接供應商也明確表達合作手術影像技術；而透過動態人臉偵測擷取生理數值的傑精靈資訊，以及源星生醫人工智慧預警心臟病等專利技術，皆獲得多家日本知名醫療集團有意引進；蓋德科技健康穿戴配合遠距醫療照護系統，受到日本最大電信商NTT以及全球知名三菱電機等青睞。

台塑體系旗下的長庚大學和明志技術學院開發超音波畫面診斷分析、3D光學成像、VR腦部建模等先進產品，受到日本學校和醫院重視並洽談長期合作；另外全球第三家商品化磁振造影導引高強度聚焦超音波系統的振磐科技，亦受到各大醫療院所關注。

符合日本高齡預防與照護市場需求 為台灣企業利基點

檢驗試劑的瑩芳公司、視力保護眼鏡的上河國際、腰部防具的瑩慧科技等，皆受到當地各大照護機構高詢問度；製造高品質口罩的華新醫材與舜堡興業、減壓材料的立嵄皆獲得日本進口商開發新款需求；全球獨創器官假體和輔助器具的袥弼科技，接受日本知名醫院邀請於年底醫療展中共同展出，進軍日本醫療領域開拓藍海市場。

外貿協會於10月11日舉辦台日醫療交流座談會，由東京台貿中心主任鄧之誠介紹台灣醫材產業優勢，並由西柏科技和蓋德科技針對智慧醫療趨勢深入探討，現場吸引60餘位日本醫療界專家共襄盛舉，促進台日醫療產業交流合作。

為持續拓展全球醫材商機，外貿協會將於11月21日在台舉辦北部韌性供應鏈夥伴大會-醫材洽談會，邀國際買主來台洽談，若有興趣可查詢「採洽易」報名；另2024年亦將持續組團參加各項國際醫療專業展，包括6月美國FIME、9月新加坡MFA、11月全球最大MEDICA等，詳情可查詢官網：https://events.taiwantrade.com/