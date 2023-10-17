前往主要內容
工商時報LOGO

俄外長拉夫羅夫明訪北韓 韓國警告：勿破壞國際準則

  • 中時即時 劉詠樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明（18）日將訪問北韓，韓國就此事回應稱，有關方不應繼續破壞國際準則。

北韓官媒《朝中社》16日報導，應北韓外務省之邀，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於18日至19日對北韓進行正式訪問。

據《韓聯社》報導，韓國統一部官員在17日會見記者時說，「正如美國政府所證實的那樣，俄羅斯和北韓正在進行非法武器貿易」。 拉夫羅夫在這樣的背景下訪問北韓，國際社會自然會密切關注相關情況。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美砸70億美元搶氫 台系概念股中這檔強中強

  2. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  3. 存股族周三最後上車機會！0056等10檔ETF周四除息 這檔豪配3.88元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。