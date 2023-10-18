全國首艘智慧航安監控船 「航港1號」17日下水

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支持風力發電產業發展，也提升海事安全。交通部航港局表示，全國首艘智慧航安監控船「航港1號」17日於中信造船公司高鼎廠舉行下水典禮，預計於2024年3月交船，並即投入巡視離岸風場任務，提升台海航行安全。

「航港1號」設計及監造是由經濟部主管的財團法人船舶中心負責，建造工程是中信造船承攬，船舶檢驗則是由驗船中心把關。

交通部次長祁文中指出，「航港1號」屬於高科技智慧航安監控船舶，其所配備的監控設備，可提供海事案件最即時、正確有效訊息，並維護周邊海域往來船舶的航行秩序與安全，

航港局長葉協隆說明，「航港1號」總長40公尺、寬7.8公尺、總噸位273，船上配備的衛星通訊、全方位攝影監視系統、AR擴增實境、夜視偵蒐以及污油偵測系統，可提供智慧航安資訊平台運作能量，即時監控行經彰化風場周邊海域船舶動態，通報海上異常違規或海難事件，並掌握航路標識與風機警戒標示巡查，回傳相關監控影像資料。

中信造船公司副總經理黃逢徵說，在國艦國造政策執行下，這幾年中信造船已交船37艘，智慧航安監控船舶是第45艘下水國家隊建造的船舶，未來在執行離岸風力發電作業時的風場管制、船舶監控、航路標識、風力發電機的警戒巡查工作，能更有效率的達到及時災害預防與應變之預期目標。

「航港1號」17日舉行下水典禮，由交通部次長祁文中、航港局長葉協隆、中信造船公司副總經理黃逢徵、高市府秘書長郭添貴、海洋保育署長黃向文、船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛、關務署高雄關副關務長張淑娟、驗船中心執行長鄭志文等參與。