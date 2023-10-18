中華郵政招考11／17起跑 「營運職」起薪53,480元

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中華郵政將招考正取1,021名、備取451名，各類職階人員起首月起薪突破38K，依不同職務，新進人員的薪資在38,880元到53,480元間，其中以「營運職」起薪最高，於11月17日～29日開放網路報名。

中華郵政112年職階人員甄試，正取1,021名、備取451名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自今年11月17日上午10時起至11月29日下午5時止採網路報名。

第一試筆試日期，訂明年1月7日於台北、台中、高雄同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於明年2月24、25日參加第二試口試、體能測驗。

中華郵政表示，本次甄試錄取正取人員預訂於2025年2月28日前依序進用完畢，備取人員於2025年2月28日前未通知分發進用者，不再分發進用。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額之兩倍（不足5人者以5人計）。甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

一、營運職：正取26名、備取12名。

教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等8項類科，月薪53,480元（含職務待遇5,045元）。

二、專業職（一）：正取104名、備取41名。

教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等18項類科，月薪43,435元（含職務待遇5,045元）

三、專業職（二）內勤：正取458名、備取200名。

高中(職)以上畢業，甄試櫃台業務等3項類科，月薪38,880元（含職務待遇5,045元）。

四、專業職（二）外勤：正取433名、備取198名。

高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等二項類科，專任收投、接送工作者月薪40,145元（含職務待遇6,310元），非專任上述工作者月薪38,880元（含職務待遇5,045元）。

另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2,674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6,016元）。

中華郵政公司表示，相關甄試簡章及甄試詳細規定，可於台灣金融研訓院網站點閱或下載列印，不另行販售。本次甄試主要為遞補2024年底前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。