韓國音樂劇《拉赫曼尼諾夫》挖掘創作苦痛 觀眾起立鼓掌

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今年是作曲家拉赫曼尼諾夫誕辰150週年，韓國音樂劇《拉赫曼尼諾夫》原版團隊首度來台演出，故事描述拉赫曼尼諾夫同時身兼作曲家、鋼琴家、指揮家，是世人看好的天才，但卻也有不為人知的痛苦和瓶頸，緊湊的劇情和動人的音樂，觀眾看到最後情不自禁地起立鼓掌。

1897年，拉赫曼尼諾夫《第一號交響曲》的首演失敗招致不少批評，大受打擊的他陷入長達三年的空白期，在憂鬱與自我懷疑中反覆掙扎。直到他遇見了精神科醫生尼可拉．達爾，透過催眠療法的暗示，在日復一日的對話中，試著克服心中恐懼，最終重拾自信的拉赫曼尼諾夫著手譜下《第二號鋼琴協奏曲》，並親自於首演中擔任鋼琴獨奏，以此獻給陪著自己走過這段黑暗時光的的尼可拉．達爾。

音樂劇《拉赫曼尼諾夫》便圍繞著這兩個人之間的故事而展開，伴隨著觸動人心的旋律與一來一往的對話，娓娓道來所有的暗藏於衝突、受傷、治癒之下的祕密，在不間斷的90分鐘音樂劇，觀眾也跟著拉赫曼尼諾夫的眾多經典作品，一同拾回繼續嘗試的勇氣。

《拉赫曼尼諾夫》全劇由17首曲目組成，從《第一號交響曲》到《葉蓮娜》，皆為現場樂手演出，鋼琴演奏家更邀請到曾獲南韓蕭邦鋼琴大賽冠軍的金輿琅與李斯特鋼琴大賽冠軍曹榮勳來台演奏。而台上的鋼琴家與弦樂四重奏不僅是伴奏者，也成為戲劇的一部分。演出即日起至10月22日，在台北表演藝術中心大劇院登場。