未來屬於中國嗎？人口災難迫在眉睫

想全面了解中國在地緣經濟上造成的威脅,我們必須評估中國對全球供應鏈的重要性。中國的影響力遠遠超出投入和製成品的交付和定價,中國作為大宗商品、零部件和製成品供應國的角色,對其貿易夥伴的國家安全具有戰略的影響力。

最近出版的專書《打破中國供應鏈:「五眼」如何從戰略依賴脫鉤》(Breaking the China Supply Chain: How the 'Five Eyes' Can Decouple from Strategic Dependency),對主要已開發經濟體依賴中國的程度提出嚴格的定量摘要17。 五眼聯盟(Five Eyes)是一個情報共享集團的名稱,包括澳洲、加拿大、紐西蘭、美國和英國。它的情報共享已擴大到涵蓋戰略問題,包括供應鏈脆弱性。這本書把戰略依賴定義為「對從另一個國家進口的依賴程度,使出口國有能力顯著影響進口商品的整體國內供應」。一個進口國是否有戰略依賴性的檢驗標準是,看它進口的某一類商品是否五○%以上來自中國,該國是不是這些商品的凈進口國,以及中國在這些商品的全球市場份額是否超過三○%。如果這三個問題的答案都是肯定的,那麼你的國家就是在戰略上依賴中國。同樣的分析可以根據聯合國的貿易產品分類調和制度應用於工業和產業層面。

五眼的研究考量了調和制度下的五千九百一十個商品類別。結果顯示,以類別數量計算的戰略依賴性如下:澳洲五百九十五類;加拿大三百六十七類;紐西蘭五百一十三類;英國二百二十九類;和美國四百一十四類。適用於歐盟和日本其他主要已開發經濟體的相同分析,可能顯示出類似的依賴程度。這項研究進一步細分,只包括那些屬於五眼聯盟認為正進行的第四次工業革命的十一種關鍵產業的商品類別,包括電信、能源、醫療照護、運輸、水、銀行、關鍵製造業、緊急服務、食物、政府設施和資訊技術。在這十一種關鍵產業中,總共五千九百一十個商品類別中對中國商品有戰略依賴性的數量:澳洲一百六十七類;加拿大八十三類;紐西蘭一百四十四類;英國五十七類;和美國一百一十四類。這顯示西方對來自中國的進口呈現令人震驚的依賴程度,如果供應中斷,這些已開發經濟體的關鍵基礎設施和所需的服務可能關閉。

最後,這份五眼的報告著眼於它所稱的未來九大產業(Future 9)。這些產業將主導未來的經濟成長和技術優勢。從國家安全的角度看,在未來的技術保持領先中國,將比在既有技術上保持領先更重要。未來九大產業是:人工智慧、機器人、電腦硬體、密碼學、材料和製造科學、納米技術、網絡和資料通訊、量子技術,以及合成生物學。結果顯示,五眼聯盟對中國未來九個產業商品出口的戰略依賴程度如下:澳洲三十五類;加拿大二十五類;紐西蘭三十五類;英國十二類;美國二十五類。同樣的,對中國商品的驚人高度依賴,是全球霸權鬥爭的核心問題。

戰略依賴性隨著商品類型和中國貿易夥伴選擇的商品而不同。澳洲六九%用於醫藥的青黴素,和近一○○%用於合金的錳依賴中國供應。紐西蘭一○○%的阿斯匹靈,和九六%的青黴素依賴中國。加拿大七七%用於特化鋼、電子產品和納米技術的鎂依賴中國。加拿大還從中國進口七一%的貨櫃、八七%的筆記型電腦,和五八%的維生素C。美國依賴中國的程度也一樣高,中國出口佔美國進口鋰離子電池的五一%、些稀土金屬的六八%、筆記型電腦的九三%,和青黴素的五二%。英國的依賴程度略低,六八%的筆記型電腦和六一%的手機來自中國。

這些數字只粗淺地反映出中國支配了全球供應鏈中,許多具戰略重要性的投入。中國控制了全球三九﹒六七%的鋰離子電池市場,它們被用於從智慧手機到電動汽車的眾多設備。中國也佔全球筆記型電腦出口的六八﹒七五%,和全球維生素C市場的六二﹒三三%;維生素C有益健康,也是一種食品保存劑。中國控制了全球八○%的鎂生產。類似的支配性全球生產佔有率,也出現在一長串的關鍵商品、食物和製造業產品。

中國在眾多商品出口的主導地位,和已開發經濟體對關鍵產品的依賴,似乎使中國處於它追求的區域霸權和全球超級大國的地位。西方分析師正倒數計時中國GDP超過美國GDP,使中國成為世界上最大經濟體的時候。中國已擁有世界第一的人口、世界第二大的經濟體,和世界第四大的核武庫。未來屬於中國嗎?其實不然。中國正迅速走向世界歷史上最大規模的經濟和人口崩潰。這是全球供應鏈將一起崩潰的最大原因。供應鏈將必須重建,但它們將與一九八九年以來盛行的供應鏈1.0幾乎沒有相似之處。

中國即將崩潰的原因眾所周知,儘管大多數媒體都忽略了。其中最重要的原因是中國迫在眉睫的人口災難。人口統計學的關鍵指標是以二﹒一做為每對夫妻生育子女數的衡量標準。它被稱為替代率(replacement rate):如果要維持恆定的人口數,每對夫婦平均必須生育的孩子數。

一﹒八的出生率低於二﹒一的更替率,這意味這個國家的人口正在下降。它也可能人口在老齡化,因為現有人口的壽命更長,新生兒既不能取代死亡的人,也無法降低中位數年齡。四﹒一的出生率遠高於替代率。這代表你的人口正在擴增,即使個人壽命更長,你的中位數年齡也會下降。二﹒一的替代率是人口成長或下降的分界線。