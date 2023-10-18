你有「瘦商」嗎？成為瘦子之前必須有的態度

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有些人智商高，有讀書的天賦，可以隨時隨地學習，甚至在學習之餘還能有時間和精力去打遊戲或者遊歷世界，但「普通人」卻需要花大量時間去圖書館或者通宵熬夜複習才能取得好成績。

所以，面對瘦身這件事，我們首先需要具備的是啥？

是「瘦商」！瘦商高代表你能把生活和瘦身這兩件事運用自如而且充分融合。

什麼叫「瘦商」？

「瘦商」，其實就是一種對吃的認知。

以我為例，我從小就是個胖子，每次出去聚餐都會默默「搶吃」。

走進一家餐館，我會先觀察，服務員會從哪個位置上菜，然後我會自然、不慌不忙地坐到這個「食王之位」。

這樣就第一時間搶到最好的那塊肉。

瘦身成功前我對食物總有一種「擔心吃不到、吃不夠」的認知，所以吃飯時我都吃超快，經常一不小心就吃太撐。

但同桌中總會有一個瘦子，他會說：「啊？那道菜我都還沒吃到呢，怎麼就沒有了？可不可以再來一份？」聽到這話，我心裡就會偷偷樂不可支。

而當這道菜再次被端上來後，我發現那個瘦子其實只吃一、兩口，而我，又默默吃了很多。

經過認真研究後我才知道，這種差別源於對食物的不同認知。

從小不正確的認知決定了我和食物之間的糟糕關係，我很難細嚼慢嚥，總控制不住自己地吃很多，於是越吃越胖。

而瘦子因為對食物有強烈的滿足感，所以他吃的時候會細細品嘗，但絕不多吃。

而我吃得再多也無法說出肉的滋味如何，我只是努力把肚子塞滿。

從小我就有一個非常要好的朋友，她特別喜歡吃美食，但卻是個瘦子，經常帶著我去找美食，她雖熱愛美食，但每次狼吞虎嚥、迅速完食的那個人總是我，而她則是一邊吵著要吃到最後，一邊又吃不了幾口就放下筷子。

「瘦子都是這樣吧？」我心裡如此想著，所以也曾試著模仿瘦子們，逼自己吃飯多嚼幾口，盡力克制住想吃的欲望，努力不把蛋糕吃光，但我總覺得很彆扭，還是很想吃光它。

後來我終於知道：瘦子的飲食方式是一種生活態度，是認知造就了行為，如果沒有認知，只模仿行為，註定無濟於事。

從小到大我對食物的認知就是：「我胖，所以平常得克制，聚餐時就要把握機會多吃一點，不然聚餐過後又要限制飲食了。」、「下周要開始瘦身了，如果這周不多吃一點，以後不能吃飽了。」、「趁過年如果不多吃點，就又要等到明年才能儘情吃喝了。」因為總被人說胖，我就對自己說：「米飯不能吃超過兩碗」，但會在添飯時偷偷把碗裡的米飯壓緊、壓實。

對食物有正確的認知和學會與食物相處，就是「瘦商」。

「認知決定行為」，所以要先有認知才能知道如何做，故本書前三章會先講認知和觀念，從第四章開始才會講真正的方法，不只是運用在瘦身而已，正確認知決定了在日常應該怎麼吃飯，以及是否能夠有健康的飲食習慣和身體。

飲食習慣正確了，瘦身就是「順便」做到的事。

「瘦商」還包括：

一、對健康飲食知識的認知，例如基本的營養素，哪些食物含有這些營養素，吃進去的食物如何影響代謝等等。

二、瘦身期間心理調節的方法。其實心理問題也源於認知，有一種療法就叫認知心理療法。這些在章節裡都會和大家分享。

不堅持固有認知，才能提升「瘦商」

我知道很多人是不願意聽大道理的，肯定覺得為何不乾脆給他一個食譜，直接按照食譜吃就好。

這就如我以前一般：

試著模仿瘦子的行為，但那不是真實自己的想法，並無法長久。

我們需要改變的是認知，有了正確的認知才能夠做出發自內心的行為。

我的認知轉變是從生酮飲食開始的。

傳統認知一直告訴我，要少吃多動，吃太多肉會變胖。

但每次試著瘦身或斷食3 天左右，我就會受不了了，無奈之下才決定試試這個所謂的「吃肉瘦身法」。

我每天大魚大肉，原想著胖就胖吧，可結果卻瘦了，50 天瘦了將近15 公斤。這徹底顛覆了我的認知，這是我的「瘦商」的第一次提升。

我實行生酮飲食的前兩周，每餐都會先吃一大碗肉，當然也會吃很多蔬菜，很快就瘦了5-6 公斤。

那時候甚至一度吃肉吃到有些噁心（這其實是生酮飲食引發的一些生理反應，慢慢就適應了），而且人生第一次我對肉的渴望減少了。

但我知道明天還能吃到很多肉，直到飽為止，因此我逐漸建立了對食物的安全感。

我在這樣的認知改變中，慢慢修復了我與食物的關係。

我不認為所有人都該和我用一樣的方法，也不一定所有人都適合用生酮飲食來瘦身，確實也有很多人在生酮飲食初期，由於身體大量排水，流失電解質又沒有及時補充，出現了一些不良反應，如全身無力、肌肉痠痛、偏頭痛、失眠、心悸、便祕等，這些如果先做好生酮飲食的前期準備是可以避免的。

我並不是鼓吹生酮飲食很完美，只是想表達：沒有正確的認知觀念，會誤會很多事。

例如。瘦身還有個「控糖」、「減糖」的觀念。

有些人有「低血糖」的狀況，大多數人都覺得吃糖就可以解決低血糖的問題，卻不知道引發低血糖可能正是因為「吃糖」，讓血糖過度波動而造成的，以至於很多有低血糖症狀的人跟宣導低糖飲食的人吵起來，指責對方不考慮他人的健康。其實這就是認知造成的分歧。

如今我與食物的關係非常「融洽」。

我有自己的飲食習慣，大多數時候我一天只需要吃一餐，這沒有忍耐，只是因為吃多了反而覺得身體不舒服。而且食欲非常穩定，看別人在一旁吃飯，內心也可以毫無波瀾。

消耗熱量就能瘦？

「消耗的熱量大於攝取的熱量，就一定能瘦」，應該沒人反對吧？

我們計算熱量缺口（熱量赤字）時，通常是計算當攝取熱量低於消耗熱量時，身體的熱量缺口就會累積，最終達到瘦身效果，這也是大家對瘦身的傳統認知吧？

但因為身體往往有自己的運作，由它決定吃進來的食物要吸收還是代謝排掉，而且每個人狀況也不同。

例如有些瘦子吃多，但依然很瘦，因為身體或許用了各種我們不清楚的方法把熱量「排」掉，而不是儲存起來。

我採訪過一群吃不胖的人，發現他們都是吃多了以後感到身體燙燙的，那是身體在提高代謝，也就是在「浪費」熱量，所以你攝取的熱量不一定完全就被身體吸收了。

還有一個誤區是儲存和消耗上：我們認為多吃就會多儲存，少吃、多動就會消耗、燃燒脂肪。但實際上有些人吃很少，也大量運動，但體重卻掉得很慢，頭髮掉得很快，這是因為身體要找一些方法來「節能」，而不長頭髮就可以省下很多能量，不來月經也可以「節能」，免疫力下降也可以「節能」。

所以，我要傳達的不是「能量守恆定律」有誤，而是能量在身體的「黑匣子」裡經歷了什麼是很難清楚說明的，不能直接地以簡單的數學思維去瘦身，因為身體並不像我們想像得那麼講道理。

只有當我們吃好、喝好、睡好了，身體才會開啟講道理模式；但如果我們老是逼迫它，比如少吃多運動，那就會直接開啟不講道理模式。

身體的不講道理模式可能是這樣：「比如你節食，每天只攝取500 大卡熱量，但運動加上基礎代謝需要消耗1500 大卡熱量，但身體會把今天這500 大卡熱量先全部儲存起來，以預防明天沒有進項，至於今天必須消耗的那1500 大卡，不然就掉點頭髮吧，或者讓腸胃休息一下，別蠕動了，大便就不排了，

先節能。」那麼要如何解決這個問題呢？我們該做的是把身體調整到講道理模式，然後再去上數學課。

當然，以上這些或許不一定就是正確答案。

因為身體的機轉太複雜了，吃進去的食物、攝取的熱量該如何使用、用在哪裡，該代謝掉還是儲存起來，甚至變成其他東西，肉眼是看不見的。

但有一點不變，一定要尊重身體、尊重食慾，而這一定是要成為瘦子之前必須有的態度。