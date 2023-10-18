安耐美LANDEREX藍銳參加騎輪節 輕鬆征服藍色公路12％險坡

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保銳科技旗下的自有品牌安耐美(ENERMAX) 今年首度參加時代騎輪節，推出品牌旗下最新電動輔助車款LANDEREX藍銳中置電機電動輔助公路車參賽，主打120公里高續航力，挑戰無須更換電池，即能克服多變路況順利完賽，讓電動輔助自行車市場正式進入高續航時代，為單車環台最佳首選車款。

LANDEREX藍銳中置電機電動輔助公路車，採用200W電機系統，提供最大60牛頓米扭力，為爬坡與長途路況帶來綿延不絕的電輔助力，即使騎行於平均坡度7%、最大坡度12%的台中著名藍色公路，也能輕鬆征服。並通過交通部核發合格閃電標章，合法上路，36V, 14Ah (504WH)一體式下管電池採用隱藏式設計，能提供比一般電輔公路車更強大的120公里續航力，且可方便替換電池及充電，讓公路車新手也能快速上手，成為長途騎乘，單車環台的神隊友。

電輔公路車征服台中知名藍色公路12%坡度路段。圖/ 保銳科技提供

LANDEREX藍銳擁有5段式電力輔助，可依路況及狀況自由調整，同時具備力矩傳感與速度傳感多種踩踏感應偵測模式，帶給騎士最自然的騎乘感受。安耐美也預告LANDEREX藍銳車款將於10月底KOM台灣自行車登山王挑戰賽出賽，挑戰直上台灣公路最高海拔處的武嶺，同時安耐美也將於11月初，連續第二年贊助台灣抗癌協會完成不倒騎士環台行程，LANDEREX藍銳也將做為前導車與領騎車款，展現優異電動輔助性能。

時代騎輪節活動期間，安耐美推出限時購車優惠，即日起至10月31日，輸入優惠代碼享全車系購車88折優惠，最高可省2萬7千元，LANDEREX藍銳共兩種車型，ADV版本採用Shimano 105 11速變速套件及油壓碟煞系統，定價為68,800元；Rider版本採用Campagnolo CENTAUR 11變速器與線控油壓碟煞，定價為58,800元。