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文／TrendForce集邦科技

全球暖化的概念大約在1970年代被提出，隨著工業革命帶來的人類文明演進，科學家也同時意識到，各種人類活動產生的大量溫室氣體排放，將對地球生態環境造成影響。從1980年代開始，全球暖化的議題逐漸受到重視並進行廣泛討論，相關協議也陸續制訂。

京都議定書於1997年12月簽訂，主要目標在將溫室氣體的排放量控制在一定範圍內，限制已開發國家的碳排量，藉此達到環境生態保護。為達成此目標，京都議定書中建立幾項制度，包含共同執行（Joint Implementation，JI）、清潔發展機制（Clean Development Mechanism，CDM）與國際排放交易（International Emission Trading，IET）。

共同執行指的是已開發國家間的減排項目合作，完成的碳排減量可互相轉讓給另一方；清潔發展機制則是已開發國家和開發中國家的減排合作項目，已開發國家供應技術和資金給開發中國家，協助其進行減排，並以此獲得碳排放權；最後國際排放交易是指一個國家將其自身剩餘的碳排額度，透過交易制度轉給其他國家。

第21屆聯合國氣候變遷大會（COP21）通過了巴黎協議，其成為取代京都議定書的全球溫室氣體減量共識，包含美國和中國等碳排大國皆積極參與。巴黎協議訂定的目標為在21世紀結束前，需將全球的升溫幅度控制在攝氏2度以內，並每5年對各國的執行成效進行檢視與調整。

後續為因應氣候變遷對環境造成更嚴重的影響，全球有多個國家提出2050淨零碳排的政策目標，此目標訂定來自2021年第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）通過的格拉斯哥氣候協議，必須在2020年代將碳排量降到最低，並在2050年達成淨零碳排，才能在本世紀結束前將溫度控制在攝氏1.5度增幅範圍內。

各界雖對是否能達成此目標持保留態度，但這顯示淨零碳排已成為全球對環境保護的共識，台灣也同樣將2050淨零碳排訂為發展目標之一，於2022年3月公布台灣2050淨零排放路徑和策略總說明，並於2023年2月將溫室氣體減量和管理法更名為氣候變遷因應法，增修包括碳費徵收、碳足跡產品標示等管理機制。

碳權交易所讓台灣接軌國際市場

台灣碳權交易所由證交所與行政院國家發展基金共同成立，將於2023年8月正式啟用，總部設於高雄，資訊中心則位在台北，其主要業務為執行台灣碳權交易市場，並協助企業進行國際碳權市場買賣，成立初期將以提供相關碳諮詢為主，同時也將舉辦環境教育宣導活動。證交所表示未來開始開放碳交易市場時，會先以國外碳權為交易標的，雖與全球相比台灣碳交易機制的建立落後約20年，但在碳費制度即將推行之際，同時推動碳交易市場預計能對台灣淨零碳排目標有助益，讓碳定價機制更完備。

在碳交易市場的類別上，由於台灣目前並沒有管制排放總量，故屬於自願性市場，台灣企業在國際供應鏈上以製造業為大宗，在政策規範下對碳權的需求量相當大，而自願性市場的碳權來源主要來自森林保育與再生能源，但由於台灣的地理環境因素，林地資源稀少，因此碳權供應相對不足。此外，由於只有非受碳費徵收管制的對象才能申請自願碳權，因此又進一步削減市場的碳權供應量，故碳權來源是碳交易所未來在台灣市場營運的一大挑戰。

台灣碳權交易所預估最快在2023年第四季可購買國際碳權，並在2024年正式開始台灣的碳交易市場，對台灣而言，成立碳權交易所可視為與國際自願性碳交易市場建立連結的重要指標。

國際碳交易市場有一套公認的碳權帳戶系統，但由於台灣不是聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）的會員，在沒有經過認證的碳權帳戶之下，企業無法自行參與國際間的碳權流動買賣，也就喪失碳權交易的意義。

未來台灣碳權交易所在台灣將以自願減量制為主，並以國際市場的減量額度為主要交易標的，包括VCUs與VERs，因此與GS或Verra等碳權認證機構建立連結為重要準備工作。