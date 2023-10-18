3天2夜66萬！飯店207坪「總統行館」限量開賣

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高雄晶英國際行館喜迎開幕6周年，將在即日起至11月30日推出「六連忘返－喜慶6週年系列活動」，不僅有餐飲9折優惠，還有瞄準高端旅宿客群的「66萬限量總統行館豪奢住房專案」與「絕美高樓層住宿專案」，且活動期間全館單筆消費達2萬5000元，即可現場獲得1次抽獎機會，抽中最大獎的幸運兒能享雙人搭乘國泰航空商務艙，到東京享用著名餐廳UKAI料理。

最奢華的「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」能入住獨佔最高樓層、207坪元首級空間規格的總統行館。觀景臥室可高空飽覽城市美景，寬敞衛浴空間還配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房；3天2夜豪奢套裝行程，除了包含台灣高鐵商務艙雙人車票，還有私人管家、賓士禮車及專屬司機全程交通接送、頂級雙人SPA行程等尊榮服務，並能在「Ukai-tei Kaohsiung」的VVIP包廂內享用每套2萬元的款待摯愛套餐，以及獲贈每套售價2萬2000元的Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組。

位於高雄亞洲新灣區核心地帶的晶英國際行館，傍晚時分的夕照也吸引旅客流連駐足，即日起開放預訂的「絕美高樓層住房專案」，讓雙人入住御景侶驛或御心侶驛含雙人早餐，專案優惠價每房8899元起，周年慶加碼優惠在11月30日前入住可享旺日不加價優惠，再加贈獺祭清酒1瓶。

飯店館內的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI集團在海外第一家分店，開業即獲米其林推薦，周年慶期間在用餐前3天預訂Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理，可享9折優惠；28樓的雲垂酒吧也有活動，周年慶期間消費滿800元，可享金馬賓館當代美術館留言展主題調酒，整桌消費滿2000元再送宵夜小點。