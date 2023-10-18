美國再揮重拳 輝達AI晶片銷陸全卡

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美國正傾全力削弱中國晶片競爭力，美商務部17日宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片。市場亦傳出，本次禁令除涵蓋輝達（NVIDIA）H800和A800 PCIe／模組外，L40S都在本波禁令之內。科技業者指出，若禁令擴及降規版L40S，輝達恐完全失去中國AI市場，台灣AI概念股包括台積電、廣達、緯穎等供應鏈勢必面臨新一波挑戰。

輝達對此回應，將遵守所有適用的法規，同時努力提供支援不同行業的數千種應用產品。鑒於全球對我們產品的需求，預計（新規）短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響。

新禁令也可能影響英特爾和AMD銷售的AI晶片，亦將衝擊美國應材、泛林集團和KLA等公司向中國銷售和出口半導體製造設備。

國內AI相關業者三緘其口，18日黃仁勳將參與科技業活動，19日台積電法說會召開在即，預料中美新版晶片禁令將成為市場矚目焦點。市場盛傳，新一波中國晶片禁令本周啟動，將有一個月的提貨緩衝期，本次中國晶片禁令的型號範圍，除市場先前猜測之H800及A800 PCIe／模組之外，甚至降規版L40S也在禁令之中。預料將引發中系CSP（雲端服務供應商）業者短線瘋狂下單。

據傳，輝達正在向總部申請中國區額外增加分貨，要求中國區列為全球優先供貨，由於事發突然，具體數量待定；截至截稿前，輝達美股17日早盤一度重挫逾7％，失守430美元關卡，美超微跌幅逾5％。

台廠供應鏈包括晶圓代工台積電，組裝廠廣達、緯穎及緯創，滑軌廠川湖、機殼廠勤誠及散熱廠雙鴻及奇鋐等族群恐難以倖免。法人指出，禁令有一個月提貨期限，短期會有提前備貨之極短單強力挹注，然對於美國長期戰略，輝達伺服器產品線恐怕將完全失去中國AI市場。

市場靜待台積電19日法說會

台積電總裁魏哲家於上季法說會時指出，目前台積電AI營收占比約6％，預期未來5年複合成長率（CAGR）將近20％，未來營收占比將擴增至11～13％，這預估數據是否會有變數，市場靜待台積電法說會新看法。

不過，台積電對先進封裝製程仍馬不停蹄，台積電龍潭科學園區的先進封裝測試三廠，將按照前次法說規畫，加速擴充CoWoS產能，未受到影響。台積電作為全球領先的晶片代工公司，面臨競爭對手的崛起和在美國建廠戰略的延遲，仍然具備競爭力及應對挑戰的能力。

台積電原規劃在龍潭園區三期打造1.4奈米廠，但17日發聲明表示，經評估後，現階段不再考慮進駐龍潭園區三期。台積電強調，維持過去擴廠步調，持續與管理局合作評估適合建廠用地；法人研判，半導體產業高度群聚，因此選址仍以桃竹苗為優先。（相關新聞見A3）