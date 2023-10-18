平息戰火 拜登今訪以色列

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投資機構對以巴衝突的預測調查

美國總統拜登18日起訪問以色列，與以色列總理尼坦雅胡會晤，展現美國對盟友的堅定支持，也希望避免以色列與哈瑪斯之間的衝突持續擴大。隨後，拜登會轉往約旦，與約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西以及巴勒斯坦總統阿巴斯會面，討論重點包括區域安全、要求哈瑪斯釋放人質與加薩人道需求等。

BCA研究公司地緣政治首席策略師葛特肯（Matt Gertken）指出，以色列攻擊伊朗、伊朗在中東的資產或在伊拉克的核心勢力範圍的機率達25％，可能促使伊朗採取軍事行動反擊，進而擾亂全球原油供應。中東緊張令油價大幅波動的機率達31％，投資人未來12～24個月必須做好準備。

金融市場反應相對冷靜，美股三大指數16日全面收高，17日開盤三大指數走低，台北時間21:53，道瓊指數跌0.14％，那指跌1.47％，標普500跌0.8％。其中，輝達受到美晶片新禁令影響，大跌6.95％。2年期至30年期美債殖利率回升，油金價格漲勢暫歇。紐約西德州原油11月期貨價17日盤中漲0.35％，每桶86.96美元。倫敦布蘭特12月期油漲0.45％，每桶90.05美元。

台股17日開高上漲118點之後，逐步轉為觀望下走低，盤面上由台積電、聯電、矽統等指標股支撐人氣，受戰事牽連的AI族群則是震盪走弱，終場加權指數下跌9點收16,642點，季線得而復失，成交量較前日增至2,794億元。

三大法人也同步賣超：外資與自營商均連三賣，分別賣超46.17億元與25.65億元；投信再轉為賣超4.85億元，合計三大法人賣超76.72億元，只剩八大公股銀行買超23.9億元維勢。此外不少投資人不留倉，使得昨日當沖比上升至42.18％，為10月以來最高；代表看空的融券也增加1.04萬張至31.5萬張，是8月24日以來增加最多。