習普會今登場 聚焦兩戰事

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俄羅斯總統普丁17日抵達北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。克里姆林宮表示，「習普會」18日登場，普丁可能向習近平通報烏克蘭局勢，並聚焦於中俄能源金融合作等議題，並可能討論以巴衝突。

俄羅斯衛星通訊社17日引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，本次「習普會」將討論雙邊關係，並就國際事務交換詳細意見和對談，普丁還可能向習近平通報烏克蘭局勢，並可能討論以巴衝突，並預計雙邊不僅派出多位部長與會，習普兩人也將進行一對一會談。

綜合外媒報導，「一帶一路」論壇登場，中國國家主席習近平17日分別會見哈薩克、智利、匈牙利和衣索比亞等多國領導人，其中，普丁動向引發關注。

俄烏戰爭陷入僵局之際，鞏固俄中關係成為普丁此行與習近平會談的首要任務。紐約時報報導，烏克蘭局勢導致國際社會對俄羅斯加大制裁，中國作為俄羅斯最重要的合作夥伴，為該國提供外交掩護和資金支援。

資料顯示，2023年前9個月，中俄貿易規模增長30％，預計全年貿易總額將打破2022年的1,900億美元紀錄。

其中，俄國有超過三分之一石油向中國出口，成為俄方重要戰爭資金來源。

中俄合作方面，俄方正尋求達成對中國出售更多天然氣的協議，並計畫修建「西伯利亞力量2號」天然氣管道，該建設將會把俄國過往輸往歐洲的天然氣轉向供應給中國，但尚未知中國的支援程度和最終價格。

紐約時報引述倫敦證券交易所集團首席能源分析師秦嚴認為，由於以色列和哈馬斯之間的衝突爆發，可能會在中東造成無法預估的影響，進而使全球天然氣價格波動，一系列變因恐為達成定價協議增添太多變數。