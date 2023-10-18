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2023 ESG高峰論壇 賦能 將成台灣企業永續新思維

●工商時報及中華電信17日共同舉辦「2023 ESG　賦能新願景」高峰論壇，出席貴賓工商時報總編輯賀靜萍（左起）、宏碁永續長劉靜靜、台達董事長暨台灣氣候聯盟理事長海英俊、中華電信董事長郭水義、交通部次長陳彥伯、工商時報社長陳國瑋、國立台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮、中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜及中國時報副社長暨工商時報總經理王儒哲共同進行研討。圖／顏謙隆
●工商時報及中華電信17日共同舉辦「2023 ESG　賦能新願景」高峰論壇，出席貴賓工商時報總編輯賀靜萍（左起）、宏碁永續長劉靜靜、台達董事長暨台灣氣候聯盟理事長海英俊、中華電信董事長郭水義、交通部次長陳彥伯、工商時報社長陳國瑋、國立台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮、中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜及中國時報副社長暨工商時報總經理王儒哲共同進行研討。圖／顏謙隆

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由工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG　賦能新願景」高峰論壇17日登場，台達董事長暨台灣氣候聯盟理事長海英俊、中華電信董事長郭水義、環球晶圓集團董事長徐秀蘭、宏碁電腦永續長劉靜靜等企業永續推手分享淨零做法，協助台灣資通訊產業在減碳做法上接軌國際。

工商時報社長陳國瑋表示，透過這次論壇邀請到重量級先行者經驗，由賦能角度思考企業永續的可行方向，希望台灣不僅創造經濟奇蹟，更能成為全球ESG的示範區域。

身兼中美晶及環球晶董事長的徐秀蘭，也是台灣太陽光電產業協會理事長，中美晶是太陽能供應商，環球晶則是用電大戶，徐秀蘭深知用電解決之道，將是企業未來勝出的重要關鍵因素，她以打造「低碳晶圓」永續未來為題，分析產業面臨的挑戰，以及環球晶及中美晶如何科學減碳。

海英俊則強調，經濟成長與碳排「脫鉤」的必要趨勢，台達電有專責部門研究這個議題，未來經濟成長必須要和碳排脫鉤。如經濟往上走，碳排不往下走，永遠達不到淨零的成果。

交通部次長陳彥伯表示，交通部透過運具電動化及無碳化及推動綠色運輸，盡一份永續責任。

郭水義強調，透過「大手牽小手」，中華電信將以科技力賦能產業，協助各行各業數位轉型，推動ESG利己利他。

KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠表示，ESG盡職調查從法令面強制要求的力道愈來愈強。歐盟今年6月1日通過具有實質影響力的CSDDD（企業永續實地或盡責調查指令），超過250人以上大公司必須針對供應鏈加上價值鏈，辨識環境及社會衝擊、盡職調查、及風險管理，還須要求董事會監管落地的狀況，最後要公開揭露，受影響的企業必需提出因應策略才能永續發展。

高雄市副市長羅達生表示，南部減碳淨零生態圈正形成中，已有很多企業參與，投資減碳在高雄「雄對時」，11月6日預計成立淨零學院，培育淨零人才。

（相關新聞見A4、A5）

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