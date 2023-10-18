2023 ESG高峰論壇 賦能 將成台灣企業永續新思維

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由工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG 賦能新願景」高峰論壇17日登場，台達董事長暨台灣氣候聯盟理事長海英俊、中華電信董事長郭水義、環球晶圓集團董事長徐秀蘭、宏碁電腦永續長劉靜靜等企業永續推手分享淨零做法，協助台灣資通訊產業在減碳做法上接軌國際。

工商時報社長陳國瑋表示，透過這次論壇邀請到重量級先行者經驗，由賦能角度思考企業永續的可行方向，希望台灣不僅創造經濟奇蹟，更能成為全球ESG的示範區域。

身兼中美晶及環球晶董事長的徐秀蘭，也是台灣太陽光電產業協會理事長，中美晶是太陽能供應商，環球晶則是用電大戶，徐秀蘭深知用電解決之道，將是企業未來勝出的重要關鍵因素，她以打造「低碳晶圓」永續未來為題，分析產業面臨的挑戰，以及環球晶及中美晶如何科學減碳。

海英俊則強調，經濟成長與碳排「脫鉤」的必要趨勢，台達電有專責部門研究這個議題，未來經濟成長必須要和碳排脫鉤。如經濟往上走，碳排不往下走，永遠達不到淨零的成果。

交通部次長陳彥伯表示，交通部透過運具電動化及無碳化及推動綠色運輸，盡一份永續責任。

郭水義強調，透過「大手牽小手」，中華電信將以科技力賦能產業，協助各行各業數位轉型，推動ESG利己利他。

KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠表示，ESG盡職調查從法令面強制要求的力道愈來愈強。歐盟今年6月1日通過具有實質影響力的CSDDD（企業永續實地或盡責調查指令），超過250人以上大公司必須針對供應鏈加上價值鏈，辨識環境及社會衝擊、盡職調查、及風險管理，還須要求董事會監管落地的狀況，最後要公開揭露，受影響的企業必需提出因應策略才能永續發展。

高雄市副市長羅達生表示，南部減碳淨零生態圈正形成中，已有很多企業參與，投資減碳在高雄「雄對時」，11月6日預計成立淨零學院，培育淨零人才。

（相關新聞見A4、A5）