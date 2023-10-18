沃旭風場釋股 國壽優先議價

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國泰金近三年在替代能源上的投資與授信金額

國泰人壽首次跨足投資離岸風場，參與沃旭能源大彰化西北離岸風電案場50％股權釋股案，17日公告獲選為優先議約對象，由於台積電在2020年已「包下」此西北離岸風場20年企業購售電合約，國泰人壽若順利拿下股權，將獲得長期穩定的現金流。

國壽拿下沃旭西北風場50％股權的優先議約權，獨家議約至2024年1月17日，國泰金也公告，國泰人壽擬與子公司國泰電業共同出資，暫定出資比例為國泰人壽99％、國泰電業1％。

國泰金表示，沃旭能源是全球領先的能源開發商，其中東南、西南風場已接近商轉，年底將完工，西北離岸風場預計2025年完工，國壽取得三個月優先議約權，將進一步完成盡職調查，並與沃旭能源協商相關交易條件，同時也要取得保險局核准，若順利，將是國壽首宗投資離岸風場。

國泰金指出，若能順利完成西北離岸風場50％股權投資，有兩大好處，一是協助政府能源政策達標，且符合國泰金永續策略；二是因西北離岸風場已有企業購售電合約，將會有長期穩定的現金流，有助於2026年國泰人壽接軌ICS 2.0，雖然在前期的建造過程中，會有工程款的投入，但未來有穩定的電價收入，目前內部評估「投報率相當不錯」。

西北離岸風場企業購售電合約主要就是台積電，沃旭能源日前公布，大彰化西南第二階段及西北離岸風場920MW（百萬瓦），未來20年風場所發的綠電，已全數由台積電買下，之後台電也保證收購，因有穩定現金流加上台積電加持。據了解，此案不只國壽，也有其他壽險公司競相投標，由國壽先拿下優先議約權。

除西北離岸風場外，國泰金旗下國泰投信永續私募基金，目前也持有東南離岸風場6％股權，預計今年底完工；國壽自2014年開始投資太陽能電廠，旗下有三家子公司投資太陽能電廠，包含國泰電業、新日泰能源、開泰能源，至6月底參與投資太陽能電廠已併聯案場275個，裝置容量約400MW，年發電量約5.2億度。