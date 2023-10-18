債券大跌 投信基金規模終止連八升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

境內基金整體規模今年以來表現

國內投信基金規模終止連八升。9月因美國10年期公債殖利率飆升、價格重挫影響，債券ETF規模縮水162億元，是今年來首見，連帶使得投信整體基金規模單月減少21億元，結束連八個月成長，9月台股ETF基金仍逆勢大增468.5億元，成最大頂樑柱。

同時，即便債券價格9月大跌，投資人依舊持續逢低加碼，期待未來降息行情，國內基金總受益人數9月底為878.8萬人，較8月增加32.94萬人，其中自然人受益人數增加32萬8,966人、法人受益人數增加446人，市場推估法人多是壽險公司等，持續加碼債券ETF，亦可見基金投資人今年以來都是越跌越要進場買。

國內投信基金規模今年來每月增加，從去年底4.85兆元一路衝高至8月底突破6兆元，但9月小幅縮減21億元，終止連八月成長，但總規模仍維持6兆元以上，總計前三季規模增加1.16兆元。

投信投顧公會統計，台股ETF基金9月續增468.5億元表現最佳，其次為主動型台股基金增加63億元，海外債券型、組合型、貨幣型等基金規模都較前月衰退，其中債券ETF基金單月首見規模衰退，單月減少162.6億元。

今年境內基金在股債ETF基金人氣匯集下規模增加超過兆元，其中台股ETF基金前九月共增加3,787億元、債券ETF基金則增加4,673億元，合計兩類基金共增加8,460億元，對推升今年境內基金規模創高貢獻度超過7成。

投信法人分析，9月境內基金規模停止增長，主要是美國10年期公債殖利率飆升近1成，整體境內基金中有近半的固定收益型基金都會受到影響，從債券ETF基金在買氣不墜下，規模仍縮水162億元，可見債券「價跌」應是規模停止成長的主要原因。