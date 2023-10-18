壽險9月底淨值 恐跌破2兆元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美債9月殖利率大反彈，價格重挫，債券ETF也跟著縮水，今年因避險成本高漲而大舉加碼債券ETF的壽險業，淨值在9月底恐跌破2兆元大關。

台美利差持續擴大，國外投資傳統避險成本飆到4％以上，壽險業今年收進新台幣新錢，多投資在新台幣計價的美債ETF。金管會統計，至8月底壽險業持有債券ETF部位近1.38兆元，創史上新高，前八月壽險業加碼在債券ETF的金額就高達2,134億元。

壽險6月淨值站回2兆元，但近兩個月債券價格跌，六大壽險公司8月淨值減少約600多億元，整體壽險業約減少781億元，9月六大壽險淨值再下跌近1,200億元，估計整體壽險淨值約下降1,400億元～1,500億元，淨值約在1兆9,500億元左右。

業者表示，債券ETF本就是調節配置非核心配置，現因傳統避險成本很貴，債券ETF不用計入海外投資，但金管會限制單檔及整體投資限額，各公司視自家額度及風險承受加碼。

受惠新台幣大幅貶值，三商美邦人壽17日公布第三季自結財報，稅後純益25.8億元，獲利回穩，前三季累積稅後虧損20.6億元，較去年同期縮減36億元，至9月底淨值為383億元，較去年底增加94億元，淨值比為2.79％，自結資本適足率（RBC）從9月的140％回升至150％以上。

三商壽表示，因股市溫和上漲，前三季權益類資產已實現獲利年增124.5億元，權益類資產未實現獲利也較去年底回升37.7億元，加上今年國外債券殖利率提升，帶動經常性收益成長，前三季避險前經常性收益率3.22％，年增0.15％。