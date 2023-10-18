經濟部：交易成立須先過兩關

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

沃旭能源17日宣布與國泰人壽簽署獨家協議，作為583 MW大彰化西北離岸風場50％股權釋股案的優先議約對象。經濟部表示，沃旭與國泰人壽將分別接受能源署與金管會的審查，審查完備之後簽約才會成立。

沃旭能源和國泰人壽的獨家議約期限至2024年1月17日，於此期間雙方將協商相關交易細節並進行盡職調查。

沃旭能源表示，此案尚待雙方確認並正式簽署交易文件，且仍需台灣相關主管機關核准始得完成交易。大彰化西南第二階段及西北離岸風場併網容量為920 MW，沃旭能源今年三月底對該風場做出最終投資決定，正式展開風場陸域工程，風場海上施工預計2025年底完成。

近年風場股權交易案頻傳，外界憂心其中是否有套利行為或風電業者的財務能力。經濟部能源署組長陳崇憲說明，第一部分，沃旭要經過能源署的審查，須回顧當初在遴選時的條件，是否說明將會釋放50％股權給其他業者，「這部分會回到股權審查原則，經過股權轉移審查」，即沃旭要從100％持股到轉移50％給其他業者時，須再經過一次股權審查程序。

第二部分則是綜合評估，分析風電業者將股權移轉到其他公司之後，履約能力、技術能力、財務能力會不會比原本更好，這兩層面都要通過審查，才有機會正式成立交易。

另，國泰人壽投資50％須經過金管會審查，兩程序完備後交易才會成立。