憂以巴衝突擴大，避險情緒濃 人民幣領跌 新台幣回測32.4元

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主要亞幣對美元 10月以來升貶幅

市場擔憂以巴衝突擴大，匯市避險情緒濃厚，國際美元指數續獲支撐，加上大陸碧桂園債務違約「倒數計時」，在人民幣領貶亞幣下，新台幣17日早盤一舉摜破32.3元，午後貶勢加大，最低跌至32.324元，有回測32.4元趨勢，終場收32.295元兌1美元。

新台幣17日收盤創近兩周新低，貶值1.6分或0.05％，為次弱亞幣，已連續四個交易日收挫，總成交量15.735億美元。

匯銀主管說，地緣政治風險是否繼續升溫將是關鍵，中東鄰國尚未淌渾水，且美國仍認為衝突有解，影響主要集中在軍工股、原物料類股、油價及黃金，由於國際輿論方向不篤定，預料震盪告一個段落後，焦點仍將回歸美國升息題材。

此外，外資繼續賣超台股，匯市則有買有賣，但出口商在貶破32.3元後轉為惜售，進口商因預期匯價續跌，盤中含淚出手買美元，新台幣更顯軟趴趴，央行則在盤中進場調節提供美元流動性，力撐新台幣在狹幅區間震盪。若無新題材帶動，預估新台幣將維持緩貶格局居多，短線估計繼續在32.1元至32.4元區間盤整。

央行統計，17日主要亞幣升貶互見，除新台幣外，馬來幣升值0.06％、星幣及印尼盾各升0.03％、韓元及菲律賓披索小升0.01％；日圓貶0.02％、人民幣貶0.03％、泰銖下挫0.23％。

近期美國發布的消費者物價指數年增高於預期，市場解讀因能源價格上漲所致，預期聯準會（Fed）後續再升息機率不高，但美元仍維持高利率一段時間，新台幣及主要亞幣要明顯反彈，最快等年底確定不升息後，才有機會反攻。