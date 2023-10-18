i15零件成本比重 台升、陸降

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蘋果iPhone 15 Pro Max 各國零組件成本佔比概況

9月13日蘋果發表旗艦新機iPhone 15系列後，市場熱議不斷。日媒指出，在拆解iPhone 15後，發現其零組件成本較去年開賣的i14高出逾10％，連續兩年創下新高。更值得注意的是，受到美中角力影響，蘋果零組件來源更為多元化，「中國+N」效應突顯，陸系零組件成本占比進一步萎縮至2％，台系占比則從i14的7.2％擴大到9％左右。

■零組件成本又增逾10％

日經中文網報導，智慧手機拆解調查公司Fomalhaut Techno Solutions近日對蘋果i15系列的四款機種進行拆解後，得知i15系列中的旗艦機i15 Pro Max的零組件成本，較去年開賣的i14 Pro Max增加12％至558美元，連續第二年創下新高紀錄。

報導稱，i15 Pro Max的賣點為支援五倍光學變焦的望遠鏡頭，以及搭載3奈米製程的A17 Pro晶片，其中，望遠鏡頭的成本暴漲至30美元、為i14 Pro Max（三倍光學變焦）的3.8倍。而蘋果自行設計、委由台積電生產的A17 Pro晶片成本為130美元，較前代「A16」上漲27％。另外，鈦合金邊框成本為50美元，比原先的不鏽鋼邊框增加43％。

■陸系廠占比萎縮至2％

外界更關注的是蘋果供應鏈「去中化」的變化。以i15 Pro Max為例，從零組件成本的國別來看，高通和博通供應通訊用半導體的美國零組件占比達33％，持續高居首位；由LG提供長焦鏡頭結構零部件、三星供應顯示器的韓國占比大增約5個百分點至29％，排名第二位；日本維持在10％、排第三；台灣零組件的成本占比擴大至約9％，中國大陸則從i14的3.8％萎縮至約2％。

■台廠家數仍維持45家

除了從成本端看出蘋果供應鏈的變化，供應商組成同樣出現變化。今年5月底蘋果公布的2022會計年度供應鏈名單成員顯示，台廠五進五出，家數持平前一年的45家，但大陸供應商則是五進八出，降至49家。

外媒先前報導，受到越南、印度等蘋果轉移製造的海外生產基地崛起，預計2024年時，蘋果在大陸的供應商比重或將從2020年的42％，大幅下降至不到30％。外貿協會9月底報告也指出，過去蘋果約70％的手機能在大陸獨力生產，但未來或需要超過十個國家才能完成，即變成美國設計、台灣代工、台灣或韓國晶片、馬來西亞封測、泰國的PCB、印度或越南組裝等。