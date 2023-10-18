i15在大陸銷量乏力 庫克親征救市

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近年強勢的iPhone今年在中國大陸市場慘遭滑鐵盧，數據顯示，iPhone 15系列上市初期在當地銷量較前一年的iPhone 14系列下滑4.5％，與美國等地表現出的強勁需求形成鮮明對比。

Counterpoint Research在17日公布，其追蹤的初步手機銷量數據顯示，i15系列在大陸上市的前17日銷量表現不如去年的i14系列。

i15系列整體銷量衰退4.5％，各機型銷量幾乎全線滑落，高階的Pro兩款機型跌幅均達雙位數，Pro Max銷量跌14％，Pro銷量跌11％，基本款i15銷量跌8％。而i15 Plus銷量為四款機型最低、與另外三款有相當差距，但因去年i14 Plus較晚上市，因此無法比較銷量表現。

Counterpoint表示，大陸市場對i15系列的銷量成績較去年有明顯滑落，反映總體經濟環境下，消費者支出意願有所下滑。但另一方面，由於大陸黃金長假節前購物期較短，加上Pro Max機款供應不足，部分購買i15的需求可能會延後至第四季才釋放。

可能是感受到大陸市場的乏力，蘋果執行長庫克近日現身成都蘋果門市，觀看「王者榮耀」手遊競技賽，與iPhone用戶互動。庫克微博與蘋果官網還指出，此次蘋果向大陸鄉村發展基金會捐款人民幣2,500萬元，庫克還前往四川鄉村，觀看當地負責人利用iPad進行農業轉型。

Counterpoint指出，中國大陸銷售數據與美國等市場全然不同，美國i15系列前9天整體銷售出現雙位數增長。但大環境不佳或也是影響因素之一，該機構數據指出，今年第三季全球智慧手機銷量，達十年來同期新低水平，前五大品牌銷量均下滑，蘋果僅年減9％已是跌幅最少的前五品牌。