Google Cloud：台灣可扮亞洲矽谷

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Google Cloud高峰會分享的成功案例

Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源表示，繼網路、行動裝置之後，AI（人工智慧）將是下一個科技發展的里程碑。Google Cloud希望成為台灣企業數位轉型及走向全球的最佳夥伴，也將助力台灣成為亞洲矽谷。

Google Cloud Summit Taipei雲端高峰會17日登場，同時也慶祝 Google Cloud 雲端區域（Cloud Region）在台建置十周年。Google Cloud 在全球共有39個雲端區域、118個可用區與187個網路邊緣位置，服務遍及200多個國家與地區。

Google Cloud高峰會並邀請專家及合作夥伴，共同探討如何透過雲端與人工智慧（AI）技術，賦能企業雲端轉型，並在創新金融服務、AI醫療輔助、AI零售新商模、虛擬主播擬真互動、以及半導體AI晶片設計等不同產業應用，所帶來的變革與創新，包括半導體龍頭台積電、金控業者國泰集團、零售通路業者家樂福，及直播平台17 LIVE均為其站台，分享使用Google雲端的心得。

Google台灣總經理林雅芳指出，台灣是少數同時擁有資料中心及Google Cloud雲端區域的地方，可為政府部門或有高度資安和監管需求的業者提供服務。除了資料中心，還有海底電纜等重要投資，足見Google對台灣市場的重視。

Google進入台灣17年，並將晶片及伺服器等硬體研發團隊設在台灣。人才培育方面，推動雲端人才搖籃計畫，三年內培育1,500位學員取得Google Cloud認證。2021年開始累計提供了700萬美元（新台幣2.24億元）的網路雲端資源，用於孵化台灣新創公司，受惠者逾150家。

李孔源表示，雲端服務還在嬰兒（Baby）階段，未來有很大的成長潛力。目前看好政府、金融、醫療、半導體、製造業、零售業、娛樂等需求，預期AI將是下一個科技的里程碑，而Google很早就投入AI及機器學習。