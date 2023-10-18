三家代理商 將首波受惠

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Google Cloud 17日舉辦高峰會，國泰金控副總經理陳維銘指出「金融業即將迎來大規模上雲時代」。龐大的金融產業上雲商機，以Google Cloud獨占先機優勢，而Google Cloud代理商，如伊雲谷、邁達特及精誠將是首波受惠者。

以往金融業務要上雲，每一個案都要申請。但根據金管會最新政策，銀行業務如非重大、非消金、非境外等業務可上雲端。

以國泰金控為例，包括金融、人壽、產險及證券等子公司，均啟動數位轉型和上雲等工作。銀行方面，ePOS信用卡收單，累計有十套系統已上雲端，正打算上雲端的有法金授信ESG等九個系統。人壽單位也有多達21個系統已上雲端，產險亦有智能商險平台等服務上雲。陳維銘表示，過往要3～4個月才能建置好的系統，透過雲端可在一星期內完成。

依目前法規，金融業者如果將資料放在微軟Azure 及AWS，均會被認定為「境外」，只有Google的雲端區域符合金管會「非境外」的條件。

因此，以代理Google Cloud雲端服務的系統整合商或是雲端服務商，可望成為金融業上雲政策鬆綁的直接受惠者。Google Cloud在台灣的主要代理商，包括有伊雲谷（旗下轉投資雲動力）、精誠資訊、以及邁達特（旗下有聚上雲）等。

對於伊雲谷、邁達特及精誠資訊來說，第四季本來就是產業的旺季，如今再新增金融業上雲的利多，第四季可望再添成長動能。