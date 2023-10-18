AI硬體大評比！大摩升5降2 最愛「這檔」散熱股

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摩根士丹利證券啟動AI下游硬體大點兵，最新評價模型聚焦長線競爭力，結果發現電源供應、散熱解決方案、測試設備三大次族群最具漲升潛力，也看好伺服器ODM廠，調高奇鋐、廣達等股價預期，但降評緯穎、光寶科至「中立」，AI供應鏈投資內涵出現分歧。

根據大摩最新「STEAM」評價模型，從競爭能力、技術升級機會、擴張價值潛力、AI營收貢獻、毛利率揚升空間等五大面向切入，剖析AI硬體相關的各族群後，得出電源供應、散熱解決方案、測試設備三次族群得分最高，相關個股中，以奇鋐為首選，將推測合理股價升至432元，至於建準與台達電雖然同獲大摩青睞，但遭下修推測合理股價至136元與408元。

伺服器ODM領域中，摩根士丹利給予「優於大盤」投資評等，且將推測合理股價向上調升者有：緯創、廣達、技嘉、金像電，推測合理股價分別來到145元、280元、360元、與260元。

摩根士丹利估算，AI硬體占AI伺服器物料清單（BoM）成本約15％，AI伺服器硬體的市場規模將繳出36％年複合成長率，至2025年達144億美元。在各硬體次族群中，以散熱解決方案設計、電源供應，與GPU／CPU運算提升、處理能力的關聯度最高。

大摩調查顯示，風扇散熱因為性價比優異，未來一、二年仍是AI伺服器主流解決方案，伺服器採液體水冷散熱則正進入送樣階段，自2024年起將會逐步獲得採用，帶動散熱方案供應商單位售價提升。至於浸沒式散熱在獲得大量採用之前，還得花上三至五年進行可靠性測試，將是散熱解決方案潛在成長題材。散熱族群中，奇鋐供應散熱解決方案的範圍最廣泛，受惠程度最高，是摩根士丹利投資首選。

另一方面，技嘉因為先前股價拉回，大摩認為其報酬風險比具吸引力，9月營收又受惠AI伺服器開始放量，繳出亮眼表現，也是大摩短期投資焦點。根據大摩的STEAM模型，廣達成長潛力強大、具競爭優勢，加上發展策略與執行力優異，若將時間拉長到未來三年為評估框架，看來是相當值得擁有的AI股；此外，以12～18個月中期眼光觀之，大摩評估緯創可望創造較佳的股價回報。