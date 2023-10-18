中華電郭水義：數位+淨零浪潮 產業新商機

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中華電信董事長郭水義17日出席工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG賦能新願景」高峰論壇時表示，數位轉型+淨零轉型浪潮，正為產業界帶來新商機，中華電信將以科技力賦能產業，並且扮演領導角色，協助各行各業數位轉型，推動ESG利己利他。

根據統計，2022年天然災害造成3,260萬人流離失所，氣候災害造成損害規模不斷擴大。全球去碳缺口愈來愈大，去碳速度需增加7倍，才能維持1.5°C目標，凸顯產業減碳至關重要。全球六大產業占整體產業碳排放量80％，各行各業都在思考如何邁向淨零路徑，而科學減碳已不是大企業的專利，2022年為止，全球已有4,230家企業提出承諾，約占全球經濟市值34％，中華電信也在尋找新創企業在淨零減碳共襄盛舉。

「淨零是未來顯學」，郭水義認為，淨零是必然要走的路，且淨零商業模式已經崛起，WEF（瑞士世界經濟論壇）揭露五大面向賦能產業轉型，台灣是全球製造重鎮，台商在全球各地設立的廠房，其碳排終將歸屬到台商企業，台灣作為全球供應鏈重鎮需承受所有碳排，中華電信將帶領供應鏈夥伴加速淨零力道，時間要提前、規模要擴大。

在通訊覆能，中華電先從自己做起，再努力賦能各行各業降低碳排，做法包括一、耗能設備汰換，二、機房節能減碳，三、智慧節能。中華電信規畫明年6月關閉3G網路，年節電1億度，並升級至更優之VoLTE語音通話 ，另固網與行網共用C-RAN機房，並已加入IOWN組織，與全球科技巨頭攜手推動全光化網路。中華電信亦加速車輛電動化，針對工務車及公務車，2023年規畫先買90輛電動車，2028年全數採購電動車共約五千輛。

郭水義強調，過去「5G耗能」這個說法並不正確，以單位能效來看，5G是4G的5.6～8倍。

另外，中華電信在碳排系統精確盤查，可以提供各行各業參考，在雲化服務，中華電也推出碳自雲，產品輸出歐美有清楚碳排轉換甚至交易。