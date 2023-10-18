交通部次長陳彥伯：綠運拚減排 三管齊下

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交通部次長陳彥伯17日出席本報「2023 ESG賦能新願景」論壇致詞表示，交通部促進淨零轉型，積極推動交通運具電動化、TPASS綠色公共運輸、協助海運因應淨零減排，三管齊下為環境永續盡一份心力。

在國發會擬訂12項關鍵策略中，陳彥伯說，有關運具電動化及無碳化，交通部訂定2030年就國內大客車全面電動化，公車約有1.2萬多部全面汰換；2040年所有小車及機車電動化市售比達百分百，不論國內製造或進口，須電動車或無碳化才能在國內販售。在淨零綠生活策略上，以推動綠色運輸為主軸。陳彥伯說，行政院推動交通通勤月票（TPASS）鼓勵通勤者使用。除了大企業外，每一個人都可對減碳有所貢獻，交通部正思索，明年規劃推出每人使用綠色公共運輸的綠色credie，記錄減碳淨零排放作出多少貢獻，藉此鼓勵大家使用綠色公共運輸運具。

另國際海運業在7月「第80屆海洋環境保護會議」上決議，2050年要達全球船舶溫室氣體淨零排放目標，陳彥伯說，歐盟將海運納入碳排放交易體系，明年所有航行至歐盟船隻，排放CO2要有購買排放權的制度，長榮、陽明、萬海等海運業都在因應此一新制，包括要投入購買66艘節能船舶，國內七大商港都要提升為生態港，對船舶靠岸的岸電比例要逐年增加，以減少CO2的排放。

他強調，ESG不是任一企業能置身事外，ESG已不只是全球趨勢，更影響企業永續及社會責任，交通部會協助運輸及觀光部門，順利作低碳轉型，透過公私協力方式，達到淨零轉型目標。