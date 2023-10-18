台灣大學副教授邱祈榮：生態多樣性為ESG核心

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台灣大學森林環境暨資源學系副教授、也是環境部首任環評委員的邱祈榮17日表示，針對「生物多樣性保育全球發展趨勢及作為」主題，當前目標為透過科學家、公民與企業，解決生物多樣性面臨的空前危機，同時以「自然為本」的解方為轉機，替企業創造新商機。

邱祈榮表示，雖然ESG大家都在講，但「E」除了代表環境、還有生態多樣性面向，廣義再往上走則是自然，而人不能脫離自然，所以這也是要做環境揭露的重點所在。

過去台灣企業在討論ESG，更著重在說「碳排」議題，主因歐盟CBAM（碳邊境調整機制）問世，但「生物多樣性」已經成為接踵而來的下一個議題。金管會已要求2023年起，銀行與保險業都需提出氣候風險財務揭露（TCFD），而聯合國在今年9月底，緊接著推出新框架的自然風險財務揭露（TNFD），更加強調自然生態系服務、人權治理等。

邱祈榮指出，企業想致力於達成TNFD的目標，有三大點相當重要，一是公司高層與實際執行人力具有共識。二是有決心，除了承諾也要訂定目標，也要有近一步的策略與評估指標。

三是有資源做轉型，除了錢，還要投入人力資源與時間，沒辦法一蹴可幾。

邱祈榮進一步說明，去年通過的「昆明─蒙特婁全球生物多樣性框架」，強調2030年全球使命，關鍵聚焦在採取緊急行動，制止並扭轉生物多樣性喪失，確保公平公正分享資源帶來的惠益，使自然走上恢復之路．造福人類與地球。