中華電技術長暨執行副總林榮賜：用5G讓碳排降至最低

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中華電信技術長暨執行副總林榮賜表示，全球龍頭產業一直強調供應鏈要走向淨零減碳，台灣處於其中一環，有些基本東西要先做，例如企業需先了解自己所處的產業、其龍頭廠所訂出的碳中和目標、時間、里程碑，接下來回到自己企業怎麼做。

例如碳盤查是要由人工來做，還是透過數位化自動系統？能源管理中到底那些製程最耗電，波峰波谷在那裡，如何做到好的生產調度，最重要還要回至整體碳足跡上，再回到企業自己是否能做低碳產品，這就要從設計生產製造應用到回收等，全生命周期的碳排放進行了解。

當然一開始就要把循環經濟放進去，才能充份掌握碳排量，運用5G加上AIoT新技術可以讓製程更精實、生產製造更彈性，也可以把生產過程所產生的成碳降到最低，中華電信5G技術可協助製造業的工廠作業數位化、設備聯網化、作業雲端化，並產出更多數據，這些數據從生產製造過程及流量得到更好應用，對產品碳足跡也有很大幫助。

2015年聯合國宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），林榮賜認為，台灣是全球製造業重鎮 ，企業在SDGs 17項核心目標中，與環境相關的可以先切入，而第7項潔淨能源、第12項的循環經濟、第13項的氣候行動及第17項的協作，也都是大家關注的議題。