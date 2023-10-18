宏碁永續長劉靜靜：3階段讓永續可長可久

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宏碁2008年成立專責單位、投入推動永續，至今長達15年，宏碁永續長劉靜靜回顧進程表示，找出關鍵議題，集團內部責成、擴展供應夥伴，到最後創造價值、讓永續可長可久做下去，過程雖不免有「翻過一山還有一山」的困難，但宏碁仍積極努力朝永續趨勢邁進、不要脫隊。

企業內部推動永續，「一定是從上而下開始」，劉靜靜分享，宏碁初推5～6年後成果有限，便轉以主動的教育訓練、內部倡議，讓員工發想如何從自身協助企業永續。這當中，建立有治理機制的權責單位來推進目標是關鍵之一，並透過客觀評量與第三方（如道瓊）來進行定期查核，針對不同階的供應商，宏碁亦有設定不同的ESG評比，以達成SDG 12責任消費與生產的綠色經濟推動。劉靜靜強調，訂定正確、積極目標更是重要的一步。宏碁已設定2025年其PC產品20～30％使用回收（PCR）塑膠、2035年集團使用100％再生能源等承諾，今年更發布TCFD報告，透過辨識氣候風險機會，訂定相關策略與調適，並提出具體產品與解方，提升企業韌性，創造ESG價值。

除針對現最急迫的SDG13氣候行動響應倡議，宏碁也投入支持生物多樣性研究、並針對甫於9月通過的TNFD（SDG 14G水域生態、SDG 15綠域生態），及接下來的TIFD等著手準備，一一納入永續目標、划水前進。