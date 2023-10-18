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供應鏈走向淨零 要目標也要指標

●工商時報及中華電信17日共同舉辦2023 ESG賦能新願景高峰論壇，出席貴賓工商時報社長陳國瑋（左起）、中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜、宏碁公司永續長劉靜靜及國立台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮共同進行研討。圖／顏謙隆
●工商時報及中華電信17日共同舉辦2023 ESG賦能新願景高峰論壇，出席貴賓工商時報社長陳國瑋（左起）、中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜、宏碁公司永續長劉靜靜及國立台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮共同進行研討。圖／顏謙隆

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中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜17日指出，全球龍頭產業都在強調供應鏈走向淨零減碳，但是目標、時間、里程碑等，都需要先弄清楚，政府和企業也要掌握產品本身碳足跡，進行全生命週期的碳排放，加上循環經濟，才能做到淨零碳排。

工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG賦能新願景高峰論壇」，邀請林榮賜、宏碁永續長劉靜靜、台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮，以及工商時報社長陳國瑋，進行「ESG賦能營運新策略」圓桌討論會。

陳國瑋引言時表示，疫情前都要自己排隊買粥，可是疫情後，加上中華電信效率超級快，賣粥的店外面都沒有人排隊，因為都被外送平台預約走了。

林榮賜指出，人到現場要用到馬路，就要有交通工具，這些都是耗能的產品，新冠肺炎疫情期間，改為上網運作，節省很多效能。中華電信和工研院研究發現，網路服務帶動的工商業影響非常大，遍及各行各業，中華電信在2020年啟動5G服務，提供大頻寬、低延遲、大連結。

林榮賜強調，中華電信幫助企業把很多現場作業轉化到網路上去，協助製造業數位化、設備聯網化、作業雲端化，產出更多數據，讓生產過程獲得更好的應用與分析，對減少碳足跡有很大幫助。

邱祈榮認為，TCFD（治理、策略、風險管理、指標與目標）中，光靠政府無法解決氣候變遷議題，TCFD就是要加入企業，由金融監管體系跳出來要求企業提出報告，TCFD要成功，就要靠TNFD（自然相關財務揭露），TNFD實施幾年後，相信金管會也會提出相關要求。邱祈榮表示，TNFD加入人權相關揭露，這是時勢趨勢，第一要有共識、第二要有決心、第三要訂指標。

對於企業責任，劉靜靜指出，經過TNFD之後，好不容易爬過一個山頭，看到TCFD，就還要繼續爬山。2022年，宏碁種了7萬棵樹，透過倡議，讓分公司關注在地環境問題，進行生物多向性承諾，跟供應商溝通，做生物多樣性分析。TNFD 9月才過標準版，接下來要有目標，行動，指標，大家都還在路上，宏碁也會提出一些倡議。

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