供應鏈走向淨零 要目標也要指標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜17日指出，全球龍頭產業都在強調供應鏈走向淨零減碳，但是目標、時間、里程碑等，都需要先弄清楚，政府和企業也要掌握產品本身碳足跡，進行全生命週期的碳排放，加上循環經濟，才能做到淨零碳排。

工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG賦能新願景高峰論壇」，邀請林榮賜、宏碁永續長劉靜靜、台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮，以及工商時報社長陳國瑋，進行「ESG賦能營運新策略」圓桌討論會。

陳國瑋引言時表示，疫情前都要自己排隊買粥，可是疫情後，加上中華電信效率超級快，賣粥的店外面都沒有人排隊，因為都被外送平台預約走了。

林榮賜指出，人到現場要用到馬路，就要有交通工具，這些都是耗能的產品，新冠肺炎疫情期間，改為上網運作，節省很多效能。中華電信和工研院研究發現，網路服務帶動的工商業影響非常大，遍及各行各業，中華電信在2020年啟動5G服務，提供大頻寬、低延遲、大連結。

林榮賜強調，中華電信幫助企業把很多現場作業轉化到網路上去，協助製造業數位化、設備聯網化、作業雲端化，產出更多數據，讓生產過程獲得更好的應用與分析，對減少碳足跡有很大幫助。

邱祈榮認為，TCFD（治理、策略、風險管理、指標與目標）中，光靠政府無法解決氣候變遷議題，TCFD就是要加入企業，由金融監管體系跳出來要求企業提出報告，TCFD要成功，就要靠TNFD（自然相關財務揭露），TNFD實施幾年後，相信金管會也會提出相關要求。邱祈榮表示，TNFD加入人權相關揭露，這是時勢趨勢，第一要有共識、第二要有決心、第三要訂指標。

對於企業責任，劉靜靜指出，經過TNFD之後，好不容易爬過一個山頭，看到TCFD，就還要繼續爬山。2022年，宏碁種了7萬棵樹，透過倡議，讓分公司關注在地環境問題，進行生物多向性承諾，跟供應商溝通，做生物多樣性分析。TNFD 9月才過標準版，接下來要有目標，行動，指標，大家都還在路上，宏碁也會提出一些倡議。