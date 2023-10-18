科技大老談企業淨零趨勢 台達董事長海英俊：5招力減碳排放

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台達董事長海英俊17日表示，要達到2050淨零碳排是「山很高、路很遠」，他特別強調「脫鉤」的概念，也就是經濟成長不必然一定要高耗能，這是淺顯易懂的概念，可惜業者談得很少。

海英俊出席工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG 賦能新願景高峰論壇」，並發表主題演講。他表示，開發中國家都在抱怨，認為碳排都是來自於已開發國家，因此已開發國家提出1,000億美元方案來給予協助。聯合國氣候峰會第28回會議（COP 28）11月將於杜拜登場，海英俊期盼這次會議可以談出實質成果。

海英俊強調經濟成長與碳排「脫鉤」的國家及趨勢，他表示，台達就有專門部門在研究這個議題，未來經濟成長必須要和碳排放量脫鉤，經濟往上走，如果碳排不往下走，永遠也達不到淨零的成果。

就全球淨零碳排的各國競爭力相比，海英俊指出，包括英國、丹麥等，都是讓經濟往上走，但碳排向下減少。反觀台灣，在追求經濟成長的同時，碳排放量增加，如果不能往下減少，就做不到淨零碳排的目標。海英俊表示，台達的減碳策略從5個方向著手：推動節能方案、導入再生電力、推動綠建築、投資低碳創新、投資碳抵減與永久碳移除。

他指出，台灣經濟成長已與溫室氣體排放脫鉤，企業要追求成長，也要為股東服務，但是業績成長10％，碳排放量卻增加5％，大家以為這樣就有交代了，可是實際上只有經濟成長，沒有交代碳排放。台達在2017年開始重視碳排，讓業績上去、碳排下來，目標2030年達到RE100。海英俊舉例，生產100美元產品要花多少電？目標是要減少20％，現在100萬美元商品用8萬度的電，5年後就要減為4萬度，然後還要繼續減20％。

至於各國爭論不休的碳費和碳稅問題，海英俊指出，碳費300元是怎麼產生的？他看了很多報告還是不了解。碳費收太少沒感覺，要讓企業有感，就要收到300元。如果能徵收到1.5億美元的碳費，就能拿來做投資節能。例如台達就有小組在研究氫能，開發未來的潔淨能源。