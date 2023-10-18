科技大老談企業淨零趨勢 環球晶董事長徐秀蘭：4R擘畫永續藍圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

環球晶董事長徐秀蘭指出，環球晶透過4R策略─減少使用（Reduce）、重複使用（Reuse）、循環使用（Recycle） 、再設計（Redesign），產品與製程在設計階段就預先規劃，使其具有減量、再使用、再利用等循環效果，以期達到環境永續願景。

徐秀蘭以打造「低碳晶圓」的永續未來為題，分析產業面臨的挑戰，環球晶及中美晶如何減碳，並取得綠電。徐秀蘭是中美晶及環球晶董事長，也是台灣太陽光電產業協會理事長，中美晶是太陽能供應商，環球晶則是用電大戶，深知用電的解決之道，將是企業未來勝出重要關鍵因素。

徐秀蘭分析，現階段用電大戶（水泥、鋼鐵、半導體）低碳轉型遇到的挑戰，首先是各個國家電力公司因應能源轉型的衝擊，每度電費持續上漲。台灣電費已連漲兩年，全球各地電費都在漲，主因原因是俄烏戰爭，造成天然氣供應不足的問題，以及匯率貶值，日本能源多仰賴進口，因此，匯率也導致日本電費漲價。

其次是要買綠電，歐美客戶要求產品盡量綠一點，但台灣本身綠電不夠，環球晶用電約12億度電，購買綠電憑證將無法支應。為讓減碳及綠電更為落實，中美晶及環球晶決定自己建電廠，積極發展潔淨能源。

目前集團成果包括中美晶宜蘭廠總設置3,502kW，分別為地面型二期 （1,502kW）、 地面型一期（1,098kW）、屋頂型（902kW）。環球晶圓竹南廠／屋頂型／總設置196.425kW ，既設19.8 kW，又增設 176.625kW。環球晶圓丹麥廠是全世界最大特殊半導體公司，該廠是地面型，年發電量預估8GWh，預估2024年底完成，丹麥廠可達到RE100，是100％綠電工廠。義大利廠則有發展水力及風電，徐秀蘭希望仿效愛迪達做法，讓各界知道，環球晶做的是低碳的晶圓。

環球晶全球營運據點眾多，海外廠區在2022年陸續啟動範疇三（其他間接能源）溫室氣體排放，2022年範疇一～範疇三的溫室氣體排放量約1,000噸，其中「源自採購商品的排放」（類別4.1），占範疇三的碳排放量約87％以 上，突顯與供應商攜手減碳的重要性。