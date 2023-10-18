中華電信財務長陳宇紳:以內化共好實踐ESG

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中華電信財務長暨資深副總經理陳宇紳17日以「管理與財務新思維，攜手夥伴淨零共好」為題 ，強調「內化共好」是中華電減碳目標及對自己的期許。

陳宇紳表示，中華電在減碳領域做了很久也很快，除利用科技減碳，也購買再生能源補足，2023年並將策略委員會及永續發展委員會整合為永續發展暨策略委員會，並提升至董事會功能性委員會層級，同時，高階主管薪酬與ESG績效連結，將節電減碳納入年度KPI。

中華電亦以責任投資進行減碳，如2023年起交易對象ESG評等需符合DJSI、MSCI等五項標準之一。若期限前為改善，中華電信則將暫停交易，直到合乎標準。

愈來愈多國家正視碳訂價，全國至4月，共有73個碳稅（費）或ETS市場正在運作，碳成本是需要負擔的，中華電信決定採行碳定價，目前內部碳費每一噸碳徵收1,600元，碳費每月發布，並於ESG委員會報告，透過碳費激發創新減碳作為。

中華電信也成立管理小組鼓勵遍地開花，今年內部碳基金約11億元，申請案60案，核定通過有44案，約可節電每年1億度電。陳宇紳說，很多企業都說、已課徵內部碳費，但要做得好，是有很多「眉角」，建議要設立碳費基金及管理小組，才不會有爭議及衝突，陳宇紳表示，中華電信淨零碳排以「內化、共好」 為目標， 亦以責任投資進行減碳，節能減碳勢不可擋，大企業趁著浪高時往前，才能抓住更大機會，若等到浪潮退去，可能只有被淘汰的命運。