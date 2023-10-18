碳權交易所總座田建中:減碳帶來獲利新商機

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臺灣碳權交易所總經理田建中17日指出，企業減碳不一定是成本，也可帶來商機，短期碳交易將採取「自願性機制」，並舉愛迪達、奇美、華邦電及華碩等企業減排、減碳做法，最後更期許未來台灣製造業，在國際自願性碳權交易能榜上有名。

田建中以「碳交易平台的發展策略為題」演講，他首先說明碳交易已經漸受到國際重視，「現在亞洲碳交易所已快比證券交易所多」；未來臺灣碳交所短期將採取自願性碳費機制，做法包括碳信用抵換機制及企業內商碳定價。

田建中強調，減碳已是上市公司最重要的工作，國內企業如奇美落實企業減排、華邦電展開零碳家庭日。

另愛迪達已將製造一雙鞋排碳降至2.94公斤、減幅達66％，華碩全面推碳抵換服務，將商用電腦從一台碳排300公斤降至220公斤，玉山銀行也推出首張零碳信用卡等，減碳已成為商機，「有助於提升企業形象、獲利及績效」。

在協助企業碳管理，以及減排步驟，田建中表示，目前金管會已要求上市櫃公司在2027年完成溫室氣體盤查，也有以供應鏈與國際標準設定減碳目標的「RE 100」，以及資本額達到20億元的上市櫃公司，2023年出具的永續報告書應遵循「TCFD」的資訊揭露等。

他並說明，未來碳交所建置碳權交易平台將企進碳權交易的價格發現具體措施，以及激勵企業減少溫室氣體排放，並進一步培育我國低碳科技創新產業