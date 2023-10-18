高雄市副市長羅達生:淨零生態圈逐漸成形

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄市副市長羅達生17日出席本報「2023ESG賦能新願景」時表示，全國各縣市淨零行動以高雄規劃最完善，全產業鏈一起減碳，南部減碳淨零生態圈正形成中，有很多企業參與，投資減碳在高雄「雄對時」。他並說，高雄市預計11月6日成立淨零學院，培育淨零人才。

羅達生以「打造碳循環的永續產業鏈」為題發表演說指出，高雄碳排占整個台灣碳排的20％，若高雄減碳碳中和及淨零成功，就代表台灣成功，高雄是重要指標城市，期許作為各縣市典範標竿，進而走向國際。

高雄市以2030年相較2005年（基準年）要減碳30％為減碳目標，他說，高雄市制訂淨零城市發展自治條例，以促進「淨零經濟」角度出發，減碳路徑打造一條產業鏈，包括法規、人才、金融、碳盤查、減碳、負碳、碳交易，十分完整。他透露，高雄市將在11月6日正式成立淨零學院，打造淨零人才生態系，培育淨零科技基礎人才、碳經濟管理、綠色金融及懂法規人才，並導入證照課程。

歐盟CBAM自10月起試行，南部扣件業需提交碳含量資料報告。他說，高雄市有913家扣件業，產值1,231億元占全國53％，大多是中小企業因人力及能力不足感到恐慌。高雄市府找來歐洲最大軟體公司SAP與金工中心輔導扣件等個別產業，建立單一窗口，結合碳盤查及認證。

同時，高雄市府組成產業淨零大聯盟，以大帶小分享減碳技術及成果，包括碳捕捉碳技術，碳循環，碳抑低，同時要求上游龍頭以身作則，揭露主要產品碳足跡。