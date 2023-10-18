台灣有風、潮汐、太陽能 未來會更強

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KPMG安侯永續董事總經理黃正忠博士指出，從台灣工業發展史來看，在沒有一滴石油之下，台灣是前20大最有競爭力的國家；未來的經濟發展不再靠石油，台灣有風、潮汐和太陽能，從國家層級來看，我們應該要更強。

工商時報與中華電信主辦的2023ESG賦能新願景高峰論壇，以「新排碳時代因應對策」為題，由黃正忠主持，邀請環球晶董事長徐秀蘭、高雄市副市長羅達生、中華電信財務長暨執行副總經理陳宇紳及臺灣碳權交易所總經理田建中擔任與談人。

黃正忠指出，現今已發展到循環經濟，從企業層級來看低碳淨零，不應以本島出發，而要進行全球布局。從資本市場來看，台灣資金及創投部位，在世界名列前茅，轉型要有錢，台灣有不錯的資金條件，ESG基金募集往往超過預期，可用來低碳淨零的投資。

但台灣也有很多罩門，台灣沒有一滴油，但油賣的比便利店礦泉水還便宜，要如何改變及突破，他相信靠著台灣奮鬥精神可努力做到。以下為論壇問答摘要。

黃正忠問：世界正邁向低碳淨零，高雄市要如何做到？

羅達生答：環境永續不能靠單一企業之力，而是夥伴關係，要做到外部成本內部化，單一企業不易掌控。高雄市形塑永續環境，從法規、金融、人才、技術及交易全部到位，可有效降低企業成本，期待高雄在永續環境中扮演重要的角色。

黃問：在永續環境中，台灣油電水將面臨真實成本考驗，企業該如何採購碳權？

田建中答：目前交易所的買家有了，但提醒各位，台灣碳權交易所賣的自願性碳權，無法抵減歐盟CBAM。交易所正在推動國際標準認證，包括碳足跡、碳中和，協助企業做好扎根工作，做好碳盤查，有如減肥，要先量體重。相信「碳」對企業而言，不一定是成本，也可能是商機。

黃問：請教兩位企業如何與供應商合作，一起面對氣候變遷及ESG議題？

徐秀蘭答：與供應商合作方法，包括共同盯著看碳減排路徑，環球晶供應商多達百家以上，從中挑選採購金額高的供應商，一起知識學習，也幫忙供應商找綠電，包括提供綠電或創造綠電，例如邀請供應商在屋頂蓋太陽能。

陳宇紳答：中華電的供應商80％是非上市公司，因此，最先是鼓勵供應商訂定減碳目標，但現在的作法改變，針對關鍵供應商要求填寫問券，訂定中華電供應商的永續發展準則，並與SGS合作，進行稽核，以檢視供應商是否落實減碳，再根據稽核結果，對於表現好的供應商，予以表揚。