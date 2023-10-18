衣界創新台塑秀新機能PP纖維

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為強化高值化、綠色經濟的耕耘，台塑於台北紡織展（TITAS）首次對外展出應用新開發的「台塑新機能PP纖維」，製作全球首創的「單一PP材質全回收耐寒服」，以及運動連帽服等流行服飾，整件PP耐寒服重量不到400克，相當一杯冰咖啡重量，宣告台塑搶進高性能機能衣服用料的商機。

台塑董事長林健男表示，堪稱世界首創的單一PP材質全回收耐寒服及運動連帽服等服飾，融合輕巧、保暖與防水透濕等機能，榮獲擁有50年以上歷史的德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO）「Top product」殊榮，並獲得多項專利。

台塑兩岸PP（聚丙烯）合計年產102.9萬噸，近年積極推展醫用材料、汽車材料等高附加價值應用，還延伸至高端動力電池隔離膜與成衣用防水透氣膜。隨著配合紡織業市場提升纖維原料生產占比，期盼PP紡織應用比逐年成長逾6成，提升至6％以上水準。

近年「快時尚」崛起，掀起環境關注議題。據環保署統計，2022年舊衣回收量達8.2萬公噸，除進行二手買賣外，22％作抹布、填充料等應用，36％以焚化或燃料化等廢棄方式處理。過時與丟棄衣著已成環境殺手，更遑論生產中的碳排放、廢水等問題。

為此，運動、紡織國際品牌大廠相繼啟動回收材質等應用。據Research and Markets報告，預測2022～2027年，紡織品回收市場將以6.4％年增率擴大，2027年全球市場規模將由2022年69億美元成長到94億美元。隨著戶外活動和運動愈發流行，台塑也決定將技術和創新投入「台塑新機能PP纖維」服飾用料。

林健男指出，這款耐寒服融合輕巧、保暖與防水透濕等三機能。PP相對棉質材料重量輕40％，比聚酯纖維還輕30％；PP纖維也是常用纖維中熱傳導係數最低，能有效蓄熱，是極地防寒保暖服飾材料首選；PP纖維製品乾燥速率更是所有纖維之最，防水、快乾性特佳。

尤其，製作PP材質纖維、布料等部件所需的加工溫度低，生產過程中釋放的碳排放量更少。據統計，每公斤PP纖維成品的碳排放量約3.097公斤CO2e，相比其他常見纖維減少40％～60％。

更重要的是，與過往服飾材料設計理念不同，「單一PP材質全回收耐寒服」所用的「台塑新機能PP纖維」、透氣膜、鈕扣、拉鍊等部件，不再是混用多種塑膠、金屬等不同材料，而是全部採用PP材質，於回收過程無需分揀，即便難以處理的拉鍊也能直接進入再生循環管道，不需再細分拉鍊上的鍊頭、鍊齒與織帶，為傳統服飾材料帶來全新的替代方案，引領、支援產業邁向實現全可回收的關鍵一環。