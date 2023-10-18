洪福源看景氣 油價波動大待觀察

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台化董事長洪福源17日於台北紡織展表示，目前下游拉貨力道還不夠，加上油價波動，對第四季景氣雖有期待，還要再觀察，但肯定不會是今年最好的一季。至於明年上半年市況，目前還看不太清楚。

洪福源進一步指出，第三季景氣是有好一些，但進入第四季後，因油價忽然掉下來，可能要再看（觀察）一下，應該還好但難免會有波動。以PX（對二甲苯）為例，PX煉製以前每噸價差有450美元，現在只剩380美元，「雖然還不錯，但也沒這樣不錯」，因為油價急跌之後，市場買盤會觀望。

今年上半年塑化市場的旺季，表現並不理想，7、8月的淡季卻也不淡，至於「金九銀十」只有9月上半月稍微看到，進入10月以來美國通膨、升息疑慮上升，大陸內、外銷消費端拉動乏力，加上原油價格急漲急跌，壓抑了市況表現。

台化芳香烴產品因原料短缺或挪為他用，產出受到限制，且下游需求尚可以，其他產品下半年以來，也有逐漸好轉跡象，第三季本業營運轉盈。受惠ARO-3、SM-3與寧波PTA廠歲修結束，加上ABS擴產完成，帶動產品銷量大幅提升，另因原油上漲對多數石化產品價格帶來正向效益，並有低價庫存利益進補，台化第三季EPS為1.28元，前三季EPS為1.44元。

展望後市，洪福源認為，目前下游拉貨動能不明顯，油價走勢還要持續觀察，因此，雖對第四季景氣有期待，但第四季肯定不會是今年最好的一季，明年第一季也不會太好，除了過年因素外，油價的波動跟下游的拉動，是最主要的兩項影響因素。