賴清德：台灣不只有半導體 還有機能衣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紡織大老談以巴衝突對紡織業影響

2023台北紡織展17日登場，副總統賴清德致詞時表示，紡織業在國內貿易出口順差排行榜中位列第四，「台灣不只有半導體，還有機能衣！」台灣機能衣的供應是全球最知名的，不僅讓產品附加價值高，更讓產業走出新的道路，提高台灣紡織業的國際聲譽。

今年紡織展主題包括永續環保、機能應用、智慧製造，今年有來自11個國家、近400間企業參展，包括70個品牌廠、多達900個展位。

賴清德指出，台灣紡織業從進口原料、開發人工纖維，上游到中下游非常完整，染整、紡紗、成衣、設計都已非常成熟，已建構出完整生態系，產業結構完整，以去年為例，紡織業創匯達1,571億元，成為台灣第四大創匯產業，對國家整體有著很大的貢獻。尤其，台灣機能衣在奧運及世界杯足球賽的表現享譽國際，值得鼓勵。

紡織展主辦單位紡拓會董事長郭紹儀表示，台北紡織展是台灣紡織業最重要活動，雖然今年國際經濟環境不佳，以外銷為主力的紡織業面臨空前挑戰，但台灣紡織業界今年仍仍踴躍參展，維持相當規模的展出，實屬不易。

郭紹儀表示，氣候變遷日益嚴峻，營商環境面臨挑戰，如何在永續環保和經濟成長之間取得平衡，已成為全球關注的焦點。當國際品牌宣示減碳目標，作為他們最可靠的合作夥伴，台灣紡織業者正朝永續和減碳方向邁進，投入可觀的資源及努力，成果皆在台北紡織展中呈現。

近日以巴爆發衝突，成為紡織展上業者關心的話題之一，台塑董事長林健男、儒鴻董事長洪鎮海均表示，若戰事沒有擴大，樂觀紡織產業明年會比今年好。遠東新董事長徐旭東、新纖董事長吳東昇、南紡董事長侯博明、廣越董事長吳朝筆則認為，目前以巴衝突對紡織業沒有影響，今年第四季已見回溫，明年上半年應可恢復成長。

洪鎮海表示，目前訂單能見度約三至六個月，較有把握的是到明年第一季，至於明年第二季現在還不敢講，因為以巴衝突變數蠻大，要看後續原油價格變化，會牽動紡纖業原料行情起伏、影響成本，需要再觀察一段時間，最快要到12月底才有最後看法。