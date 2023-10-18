儲能鋰電池市場競爭加劇

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2022年全球鋰離子電池產能分布情況

2022年全球儲能鋰電池企業出貨情況

文／TrendForce集邦科技

根據TrendForce研究顯示，儲能鋰電池全球市場需求已突破百GWh，在淨零碳排目標下，2030年全球儲能市場需求將超過1TWh，鋰離子電池儲能有望繼續成為新增裝機需求的主流技術，未來還有10倍以上的成長空間。面對巨大需求，近年全球布局儲能市場的企業和投資專案爆發式增長，儲能已成製造業領域最吸金和成長最大的市場之一。不過由於儲能鋰電池領域市場集中度已高於動力電池，隨著市場競爭加劇，未來可能會有大量企業被淘汰出局。

■儲能電芯往280Ah以上

大容量升級

相較於動力電池，儲能電芯在規格方面相對統一，尤其是大型鋰離子儲能電芯基本上以280Ah及以上規格電芯為主，電芯容量正往300Ah甚至更高容量方向升級。與此同時，大容量電芯由於容量越大，熱失控風險越高，如何保障大容量電芯的安全性是企業必須面對的難題。隨著電源側、電網側儲能需求的發展，儲能電池領域追求大容量電芯已經成為趨勢。

從需求端來看，280Ah大容量電芯的滲透率已超過一半，部分廠商對300Ah大電芯的關注度快速上升，華能、中國能建等廠商在其最新儲能電池招標中，均要求單體容量不低於280Ah。在供給端方面，目前已有海辰儲能、天合儲能、遠景動力、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海基新能源、億緯鋰能、楚能新能源、蜂巢能源、國軒高科、比亞迪等多家廠商推出300Ah及以上儲能鋰電池產品。目前儲能鋰電池領域已有超20款300Ah以上儲能電芯問世。

儲能市場爆發式增長帶動儲能電芯需求提升，2022年全球儲能鋰電池出貨量超過123GWh，年增長86％。面對市場需求不斷擴大，同時儲能應用場景多樣化，儲能電芯型號、性能需求與應用場景匹配度要求高，對安全性等要求也較高，儲能電芯發展正趨於專用化，生產製造端電池廠商也開始投建儲能鋰電池專線，以應對儲能電芯市場需求的不斷擴大和儲能電芯專用化需求。

■大陸擁80％產能

寧德時代居冠

長期以來，以全球鋰離子電池產能分布來看，中國、日本、韓國占據全球90％以上市占率，然隨著全球新能源汽車市場快速擴張，中國憑藉龐大市場及相關政策扶持，2022年已拿下80％的比重。

從領頭企業的競爭格局來看，中國廠商在動力鋰電池領域優勢突出，在細分的儲能鋰電池領域，中國企業的競爭優勢更加集中。其中，2022年中國寧德時代更以43.4％的市占率，占據全球儲能鋰電池領域第一位。

從全球產能區域分布來看，2022年中國鋰離子電池產能約1,600GWh，占據全球產能約80％。目前歐美地區鋰離子電池產能也主要為中國、日本、韓國電池廠商投資建設，歐美本土具備大規模量產製造鋰離子電池的廠商相對較少，同時也缺乏鋰離子電池上游關鍵材料配套產能，導致歐美地區的鋰離子電池供應鏈依賴從海外進口，但隨著美國IRA法案與歐洲《淨零工業法案》和《關鍵原材料法案》提案的實施，將加速其本土鋰離子電池產業鏈建設，吸引電池企業赴歐美建設產能。