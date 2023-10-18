海外打造產業園區 台灣企業家精神遠播

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文／刁曼蓬■東海大學東亞經濟社會 研究中心研究員

柬埔寨近年來經濟成長達5％～7％，緊追越南之後，受到世界銀行矚目，其背後主要動力來自遍及國內的20幾座工業區，而又以最大的曼哈頓經濟特區為火車頭。

這座深受前總理洪森、現任總理洪馬奈引以為傲的現代化經濟特區，其創辦人正是來自台灣的美德醫集團負責人楊克誠（Clement Yang）。

楊克誠領導的美德醫集團，早於1989年即前進菲律賓投入醫療紡織領域；由於經營有方，後於新加坡上市、並在台灣發行TDR；在2003年SARS期間，成為新加坡及我國戰備防護物資供應商，是台灣南向成功企業典範。

■楊克誠一手打造

柬埔寨曼哈頓經濟特區

25年前柬埔寨內戰硝煙甫息，楊克誠為擴建生產基地，馬上前進當地。在他領軍下，短短四個月內便將一座位於洪森家鄉、占地40公頃因內戰廢置20年的工廠重建啟用，建立了柬國首座具規模的紡織企業（最多時有逾5,000名工人、現有3,000名），並獲得國際大廠杜邦的訂單，一新柬埔寨國際形象，成為洪森政權的驕傲。據此成績，洪森在2005年再一次責成楊克誠開發柬越邊境100多公頃的荒蕪農地為經濟特區，師法台灣加工出口區作為柬埔寨經濟的火車頭。

楊克誠接下挑戰、以無畏的企業家精神，在西裝、空調辦公室（與國際大廠談生意）與草帽、驕陽汗水（打造經濟特區）間奔波。隨著美德醫壯大，曼哈頓經濟特區也從荒地蛻變為規劃有致的廠房、道路、水電、環保設施，一站式通關（有海關、稅務行政機構進駐）、400公頃的現代化工業區。

區內現有3.6萬名工人、40多家世界品牌代工大廠進駐，月出口貨櫃逾3,000只，產值相當於柬國GDP的6％。有別於同等規模工業園區多係國家之力打造，柬埔寨曼哈頓特區全賴楊克誠領軍。

疫情期間，多國軍機前往柬國載取美德醫在地生產的口罩、防護衣；楊克誠也獲頒柬國榮譽公民，除感謝其長年對柬國經濟貢獻，也表彰美國醫使柬埔寨登上國際防疫舞台。今年6月25日洪森總理告別演說，指定於曼哈頓經濟特區舉行，在一個多小時的演說中，多次表揚楊克誠對該國貢獻，為當地媒體顯著報導。在柬、我兩國無正式邦交，楊克誠展現出的企業家精神及其影響，尤足珍貴。

■吳孟宗捧紅「MAXXIS」

開發奈及利亞亞太產業園區

以奈及利亞為核心的西非15國、第一輪胎品牌馬吉斯「MAXXIS」，是來自台灣「丰雪科技」主持人吳孟宗一手打造。

吳孟宗早年從事成衣配件貿易，鼎盛時月出口拉鍊3,000萬條，非洲時尚中心的奈及利亞，至今仍可見到「FS」（丰雪縮寫）品牌的服飾配件。

上一世紀90年代吳孟宗接到奈及利亞購買二手輪胎的市場需求，丰雪旋即成為台灣二手輪胎最大出口商。他因感受到奈及利亞汽車市場成長動能，決定「棄二手胎生意、轉進新品輪胎市場。」

評估後吳孟宗選擇正新輪胎的「MAXXIS」國際品牌為合作夥伴，2000年進軍奈及利亞。初時因策略不當，無法撼動佔據當地如Michelin（米其林）、Pirelli（倍耐力）等歐美大廠；更不敵低價搶攻的大陸輪胎商。

2002年吳孟宗決定親征。他深入研究當地消費習性、地理環境、市場區隔等，發現人口2億的奈及利亞，5％高端消費者1,000萬人，中階消費空間更大，市場多元具潛力。注意到奈及利亞如非洲大多數國家基建、路況不佳，不同於以「舒適」為主的台灣、歐美先進國家，輪胎以「經久耐用」為要件。

於是他推出主打「堅固、耐用、載重、價格具競爭力」的「MAXXIS」輪胎品項：品質為歐美品牌9成以上、價格僅6～7成（中國輪胎為歐美大品牌價格的4成，品質也僅有4成），合適非洲路況且性價比具競爭力。

吳孟宗悉心布局，於奈及利亞36州布建50個經銷商，先以成本4～5成的價格低價格推出，吸引潛在消費者；佐以共榮合作、「讓利」經銷商策略。不到五年，「MAXXIS」擊潰盟主Pirelli，市占率逾20％，領先歐美前十大品牌加總，已為當地輪胎代名詞。

身為非洲台商總會榮譽總會長的吳孟宗，預見奈及利亞「經濟後勢強勁、民生產業需求甚殷；以及非洲台商單打獨鬥辛苦的發展經驗」，疫情前規劃在距離拉哥斯（非洲第一大城）、阿帕帕海港一小時車程的New Makun City設立「亞太工業園區」。

初期開發面積35公頃，利用當地豐富的天然氣建立24小時不斷電廠、「一站式」服務，搭配周邊教育機構提供高素質的人力、利於工業聚集之營商要素、合宜產業、相關法規等鉅細靡遺。受經貿外交當局重視的「亞太工業園區」，將是國人在非洲設立的首座工業園區。

柬埔寨曼哈頓經濟特區、奈及利亞亞太工業園區皆在無政府邦交及奧援下，憑藉企業己力深耕異地，實乃台灣企業家精神綻放輝煌。