為什麼預測都認為台灣第四季經濟會好轉？為什麼也都預測第四季通膨率會降至2％以下？為什麼官方估計第四季景氣可以脫離藍燈？並非他們有什麼神奇的能力，或者他們有水晶球，只因為去年第四季的資料讓他們獲得鼓舞，因此做了這樣的判斷。

總體經濟預測，沒有人在預測月變動，都是預測年變動。因為月變動，沒有判斷的基礎，我不可能在年初就知道某個月的月變動是多少、物價會月漲多少，但是和上年同月比，預測起來就比較踏實了。何以這麼說？因為去年同期如果經濟衰退，今年同一季要再衰退的機率便很低，如果去年同月物價很高，今年同月的通膨率要再創紀錄，就很困難。

有了去年各月、各季的資料，預測年增率就不是難事，這也是何以2009年金融海嘯、經濟衰退之後，很容易就預測2010年經濟會大幅成長。再看幾個例子，為何說今年第四季經濟會好轉？因為去年第四季經濟衰退0.78％。為何預測第二季通膨率會降溫？因為去年第二季通膨率達3.4％的高峰。為何估今年第四季出口可以恢復正成長？因為去年第四季出口落至谷底，衰退了8.6％，如果今年第四季年增率再不轉正，那問題就大了。

預測要掌握兩個因子，一個是基數，一個是趨勢，年增率之所以比較容易預測，是因為前一年各月、各季的基數在今年的年初即已掌握，而趨勢則可以隨著月資料逐一出現，做出判斷，再行修正，最後自是雖不中亦不遠矣。反之，月變動率的基數（前一個月）不可能於年初即掌握，因此無法在年初即預測各月的月變動，這個道理至為淺顯。

然而，經濟走勢常會被政治因素干擾，掌握了基數、趨勢最後還是可能誤判，例如2022年初誰會料到俄烏戰爭？再如今年，誰會算到有以巴戰爭？這些都是預測模型以外的因子，而一旦發生了，不僅會影響石油、農工原料的國際行情，也會影響股市、出口訂單。這樣看來，大家都說今年第四季景氣會好轉，依當前國際政治氣氛看來，恐怕還很難說。