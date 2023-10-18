利率居高難下 全球市場蒙塵

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美國CPI年增率變化

儘管美國聯準會（Fed）在內的主要央行出現放緩升息的跡象，但眾多首席經濟學家及央行官員一致認為，利率恐居高難下，徘徊在高檔的時間會拉長，全球市場前景蒙上陰霾。

美國商務部17日公布9月零售額大增0.7％，高於市場預期的0.3％，且8月增幅也上修至0.8％，顯示消費者支出維持強勁，增加市場對於高利率環境將進一步拉長的預期。受此影響，美國10年公債殖利率跳漲12個基點至4.83％，平2007年以來最高；美股跳空開低，道瓊工業指數下跌近100點或0.3％，標普500與那斯達克指數分別挫低0.7％與1.1％。

為壓制飆不停的通膨，各國央行在過去18個月積極升息，目前看來成效不一。美國聯準會（Fed）9月暫停升息，普遍預期11月例會繼續按兵不動；歐洲央行（ECB）9月雖連十度升息，但也暗示不再進一步調高利率。

然美歐央行升息仍不敢貿然喊停。Fed官員在暫停升息的同時預告，若要讓通膨回歸2％目標，利率或許得保持在高檔，持續時間比市場起初預期還長。ECB官員上周表示，雖說11月升息的機率不大，顧及通膨壓力未除恐帶來新衝擊，對未來升息仍敞開大門。

世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）上周在國際貨幣基金（IMF）－世銀年會記者會上，也呼應利率可能長期在高水位的看法。他認為高利率持久不墜，會讓全球企業和央行的投資環境變複雜，尤其在地緣政治持續緊張之際。

美國9月通膨率年增3.7％，雖相較2022年6月的峰點年增9.1％明顯回落，但仍高出預期，且與8月持平顯示通膨保有黏性。

有鑑於此，HSBC全球銀行和市場部門執行長蓋伊特（Greg Guyett）說：「我們肯定的是，會看到利率長時間在高水位，如果你期望利率走低，看到最近的美國通膨數據只會感到失望。」

蓋伊特還提到，借貸成本不斷走高令人不安，這會形成「過於安靜的交易環境」，近來勃肯鞋（Birkenstock）首次公開募股（IPO）失利露出端倪。

克羅埃西亞央行總裁弗耶奇（Boris Vujcic）指出，利率將長時間盤旋在高檔不是什麼新鮮說法，歐美市場卻遲遲未順應這種情勢重新定價。

他表示：「在我們堅信通膨率朝中期目標滑落前，別指望利率會往下降，而通膨要實現中期目標還有得等。」